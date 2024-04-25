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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Астраханской области

Скорость передачи данных в сети «МегаФона» во всех районах Астрахани стала выше. Инженеры оператора реализовали в городе масштабный проект по модернизации сети. Это помогло местным жителям и туристам пользоваться навигаторами, онлайн-картами и делиться впечатлениями в соцсетях на скорости до 100 Мбит/с.

Специалисты улучшили качество связи за счёт эффективного управления частотным спектром. Использование среднечастотного диапазона ускорило мобильный интернет в смартфонах и планшетах и увеличило ёмкость сети на 20%. Таким образом, ещё больше абонентов могут одновременно выходить в Сеть без задержек даже в локациях с высоким трафиком и концентрацией пользователей.

Только за последние 2 месяца в Астрахани побывало на 22% больше абонентов из других регионов страны, чем за тот же период годом ранее, отметили в своём исследовании аналитики «МегаФона». В среднем в день гости используют около 1 тыс. ГБ в день. Такого объёма информации достаточно, чтобы непрерывно в течение 100 часов вести стримы с результатами улова с дельты Волги.

«Март и апрель считаются у путешественников оптимальными месяцами для приезда в город. Столица привлекает культурными и историческими объектами, традиционно в зоне внимания у приезжих – весенняя рыбалка. Чтобы визитеры могли без помех делиться впечатлениями с родными и друзьями, мы модернизировали свыше 40 городских телеком-объектов. Цифровая трансформация затронула не только жилые кварталы, торговые и культурные учреждения, в зону обновлений попала парковая зона и набережная — излюбленное место для ловли рыбы», — сказал Николай Макаров, директор «МегаФона» в Астраханской области.

Изменение скорости уже почувствовали участники ежегодного фестиваля «Вобла», которые прибыли из центральной России, Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Калмыкии. В день соревнований, 21 апреля, абоненты прокачали 1,5 тыс. ГБ, что сопоставимо с просмотром 20 тыс. рыболовных товаров в онлайн-магазинах.

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