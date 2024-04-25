CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС прокачала сеть в трех районах Архангельской области

МТС увеличила ёмкость и пропускную способность сети за счет перераспределения частот в Няндомском, Каргопольском и Вельском районах Архангельской области. В результате проведённых работ скорость мобильного интернета выросла на треть, а также увеличилась территория покрытия сети.

Технические специалисты МТС провели работы по обновлению телеком-оборудования, задействовав диапазон LTE 900 для передачи данных, что позволило подготовить сеть к росту трафика в весенне-летний период, расширить территорию покрытия и повысить качество связи в нескольких малых населённых пунктах области. После проведённых работ жители деревни Охтома в Няндомском районе впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G. Кроме того, доступ к цифровым сервисам на высоких скоростях стал доступен в деревне Никулинская Каргопольского района и на участке трассы М8, в районе села Долматово Вельского района.

«Развивая сеть в Архангельской области, мы уделяем особое внимание улучшению качества связи в малых населённых пунктах и стремимся обеспечить местных жителей доступом к высокоскоростному мобильному интернету, понимая, что это открывает людям возможность не только оставаться на связи с родными и близкими, но и получать многочисленные социальные, финансовые и образовательные услуги онлайн», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Скандинавские страны осталась без алкоголя из-за северокорейских хакеров

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Уход из России обошелся Qiwi в 37 миллиардов

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Во всем мире расцвело мошенничество с поддельными личностями. Фабриковать их помогает искусственный интеллект

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024