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Росбанк представил новую функцию распознавания документов для корпоративных клиентов в ИКБ 2.0

Росбанк запустил новую функцию распознавания изображений документов для своих внешнеторговых клиентов. Эта функциональность доступна в интернет-банке для юридических лиц и призван упростить процесс для клиентов, которые получают услуги от нерезидентов или предоставляют услуги иностранным контрагентам.

«Новая функция распознавания кардинально меняет ситуацию для наших внешнеторговых клиентов, – сказал Алексей Ясаков, директор центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка. – Автоматизируя процесс распознавания документов, мы значительно сокращаем время и усилия, необходимые для оформления документов валютного контроля».

При создании справки о подтверждающих документах (СПД) и выборе соответствующего кода типа документа у клиентов теперь есть доступ к окну загрузки графического файла и кнопке «Распознать». В течение нескольких секунд форма для создания СПД предварительно заполняется данными, извлеченными из загруженного файла. Затем клиенты могут просмотреть и скорректировать информацию по мере необходимости, прежде чем отправлять справку в банк.

Функция распознавания документов использует программное обеспечение Directum, которое было обучено работе с более чем тысячей форматов актов, представленных клиентами в качестве подтверждающих документов для валютного контроля. Из-за различий в форматах, используемых разными компаниями, Directum был обучен нескольким типам клиентских актов для обеспечения точного распознавания.

«Мы считаем, что распознавание документов не только повысит эффективность, но и сделает путь сдачи обязательных документов очень простым, – сказал Алексей Ясаков, директор центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка. – Используя такие технологии, как Directum, мы можем предложить нашим клиентам передовое решение, которое выделяет нас в отрасли».

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