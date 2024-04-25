CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Карты» выпустили масштабное обновление для пешеходов и велосипедистов

«Яндекс Карты» улучшили навигацию для пешеходов и велосипедистов. Теперь приложение показывает перепады высот для каждого варианта маршрута, а по дороге меняет обзор карты так, чтобы пользователь лучше видел дальнейший путь. Обновления позволяют заранее выбрать наиболее подходящий маршрут для прогулки и комфортно следовать по нему. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

При построении маршрута пешком, на велосипеде или самокате «Карты» покажут график перепада высот и количество крутых подъемов и лестниц в пути. Кроме того, пешеходы увидят примерное количество шагов, а велосипедисты — есть ли на маршруте велодорожки и придется ли съезжать на проезжую часть.

Кроме того, в дороге больше не придется двигать и «зумить» карту вручную: «Карты» автоматически меняют обзор по направлению движения, приближая и отдаляя маршрут при необходимости. Например, когда нужно долго идти или ехать по прямой, видно больше пути впереди. А когда близится поворот, приложение покажет подсказку и приблизит карту, чтобы было лучше видно, куда именно нужно свернуть.

orig.jpg

Яндекс
«Яндекс Карты» выпустили масштабное обновление для пешеходов и велосипедистов

Обновилась и сама карта: номера домов и подъезды на ней подписаны ярче, а еще видно больше тропинок, тротуаров и велодорожек. К тому же «Карты» теперь «привязывают» к ним курсор маршрута, чтобы точнее показывать местоположение. Вскоре появятся новые улучшения: например, при выборе маршрута можно будет исключить варианты с крутыми подъемами.

***

«Яндекс Карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. «Карты» прокладывают автомобильные маршруты с учетом пробок и предупреждают о поворотах, камерах, авариях и ремонтных работах. А пешеходам и велосипедистам приложение показывает график перепада высот на маршруте и подсказки по пути. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 90 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Скандинавские страны осталась без алкоголя из-за северокорейских хакеров

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Уход из России обошелся Qiwi в 37 миллиардов

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Во всем мире расцвело мошенничество с поддельными личностями. Фабриковать их помогает искусственный интеллект

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024