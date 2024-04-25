«Яндекс Музыка» продолжает развивать бета-версию десктопного приложения: в нем появилась возможность персонализировать боковое меню, а также создавать и редактировать плейлисты

В десктопном приложении появилась возможность создавать и редактировать плейлисты. Умная система рекомендаций сервиса — «Моя волна» в один клик подбирает музыку для каждого пользователя, кроме того, ее можно сфокусировать при помощи разных настроек. Например, по занятию или настроению. Но зачастую пользователям хочется самостоятельно собрать плейлист под конкретное событие или упорядочить любимые треки по темам. Теперь этот процесс стал еще удобнее. В обновленном десктоп-приложении можно создавать и редактировать свои плейлисты, оформлять их креативной обложкой и изменять название. Также пользователи могут добавлять треки в уже созданные плейлисты прямо из плеера, например, те, которые встретились в «Моей волне». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Боковое меню теперь можно персонализировать под себя, закрепив там плейлисты, артистов, альбомы и любимые настройки «Моей волны». Благодаря новой функции пользователи смогут разместить нужный контент, чтобы он всегда был под рукой. Например, закрепить альбом, который посоветовали послушать друзья, но нет времени сделать это прямо сейчас.

Чтобы закрепить плейлист, трек, альбом или артиста, нужно навести курсор на карточку и нажать кнопку «Закрепить». Та же кнопка доступна в «Моей волне», с ее помощью можно закрепить любимую настройку.

Бета-версия десктопного приложения «Яндекс Музыки» для Mac OS и Windows доступна для подписчиков «Яндекс Плюс».