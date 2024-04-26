Еще около 1000 семей Улан-Удэ смогут экономить на связи до 40%

МТС расширила покрытие фиксированной сети в Улан-Удэ. Еще более 1000 улан-удэнских семей получили доступ к скоростному домашнему интернету и цифровому телевидению и возможность ежемесячно экономить на связи до 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скоростной домашний интернет и цифровое ТВ от МТС стали доступны жителям многоквартирных домов с 12 по 15 в 110 квартале и в домах по улице Ключевская Октябрьского района. Выход в сеть позволит абонентам с комфортом пользоваться цифровыми сервисами с нескольких гаджетов одновременно без потери скорости, даже в часы пиковой нагрузки. Они смогут смотреть кино онлайн, скачивать тяжелый контент, обновлять ПО, играть в онлайн-игры.

В целом интернет-сети построены почти для 60 тыс. квартир Улан-Удэ.

Улан-удэнцам, проживающим в зоне сети домашнего интернета МТС, доступна семейная подписка на несколько услуг для каждого члена семьи – цифровое ТВ с более чем 200 каналами, домашний и мобильный интернет с безлимитными популярными соцсетями и мессенджерами, а также онлайн-кинотеатр KION c эксклюзивным контентом. Все сервисы можно оплачивать через единый лицевой счет, а пакетное использование позволяет экономить около 16 тыс. руб. в год.

«МТС планомерно наращивает цифровые возможности для жителей Улан-Удэ. Мы продолжаем развивать свою телеком-инфраструктуру – расширяем покрытие домашнего интернета и модернизируем существующую сеть, увеличивая скорость интернета. Таким образом, все больше улан-удэнцев получают доступ к цифровому телевидению и домашнему интернету МТС на комфортных условиях, которые позволяют экономить на связи всей семьей. В ближайшее время мы запустим сеть в новостройках по улицам Модогоева, Смолина, Современная и Корабельная, а также в многоквартирных домах на улицах Жердева, Бабушкина, Ключевская», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.