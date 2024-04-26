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МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Пушкарной Слободе Брянской области

В Пушкарной Слободе под Севском Брянской области МТС прокачала мобильный интернет. Средняя скорость передачи данных в пригороде Севска перед началом дачного сезона выросла более чем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в центре Пушкарной Слободы, где проживает более 100 человек. С наступлением теплого сезона количество проживающих в ней значительно увеличивается. В результате работ, проведенных МТС, брянские сельчане и дачники смогут узнавать в интернете о новых агротехнологиях, обмениваться опытом, на отдыхе смотреть любимые фильмы и сериалы, делиться своими дачными успехами в соцсетях.

Увеличение емкости сети в Пушкарной Слободе также помогло обеспечить быстрым мобильным интернетом водителей и пассажиров на выезде из Севска в направлении Брянска, Комаричей и Суземки. В длинные майские выходные ежегодный прирост трафика в сети на этом участке составляет до 25%, в том числе также благодаря дачникам.

«Увеличение скорости мобильного интернета и емкости сети LTE позволит местным жителям всегда оставаться на связи, читать новости, общаться в соцсетях, смотреть фильмы онлайн и пользоваться другими цифровыми сервисами. Скоростной LTE-интернет также дает возможность подключить автоматические сервисы учета тепла, электроэнергии, беспроводные видеокамеры, системы сигнализации, чтобы жизнь за городом была безопасной и комфортной», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

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