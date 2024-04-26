Отношение россиян к электронным письмам помогло узнать их характеры

Большинство россиян склонны путешествовать, постоянно узнавать что-то новое и помогать другим. К таким результатам пришли аналитики компании «Яндекс 360». Ранее компания опубликовала игру-тест «Какой у вас нейропрофиль?». На момент публикации опроса ее прошли свыше 265 тыс. пользователей из России. Для завершения теста было необходимо ответить на простой вопрос: насколько то или иное случайно сгенерированное письмо человек считает важным для себя. Например, письмо о зачислении в вуз или сообщение об оформлении абонемента в спортзал. На основе ответов формировались нейропрофили интернет-пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

На основе данных после прохождения теста «Какой у вас нейропрофиль?» удалось выяснить, что большинство россиян считают важными путешествия (нейропрофиль «Первооткрыватель») и образование (нейропрофиль «Голова»). Такие результаты получили одинаковое число россиян – в среднем по 62 тыс. человек. На третьем месте расположился нейропрофиль «Эмпат» (около 57 тысяч), который характеризует стремление к помощи и сопереживанию. На четвертом месте – «Добытчик» (почти 35 тыс.). Для таких людей важным аспектом в жизни являются финансы и карьера.

Интересно, что тягу к искусству и культурным событиям продемонстрировали чуть более 23 тыс. человек, что позволило занять нейропрофилю «Эстет» лишь пятое место. Впрочем, разбивка по регионам помогла эстетам вырваться вперед в Санкт-Петербурге. Там нейропрофиль занял четвертое место, тем самым город подтвердил статус культурной столицы.

В топ-5 по числу прошедших тест вышли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Нижний Новгород. Они показали схожие друг с другом результаты: во всех пяти городах в тройке лидеров следующие нейропрофили: «Первооткрыватель», «Голова» и «Эмпат».

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