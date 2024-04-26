CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Передвижные базовые станции МТС ускорят мобильный интернет к майским праздникам в Москве

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширит в Москве к майским праздникам пропускную способность мобильной сети в местах массовых мероприятий. Чтобы обеспечить абонентов качественной связью и скоростным мобильным интернетом, МТС установила в четырех локациях дополнительные передвижные базовые станции. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Передвижные базовые станции помогают практически в любом месте оперативно расширить емкость мобильной сети связи при кратном росте нагрузки на сеть во время общественных мероприятий и массового наплыва абонентов.

С 28 апреля по 12 мая 2024 г. – во время выходных, Праздника Весны и Труда и Дня Победы – четыре передвижные базовые станции МТС будут работать в Парке Победы, Парке Горького, на ВДНХ и Воробьевых горах.

«Передвижные базовые станции эффективно берут на себя дополнительный трафик абонентов, позволяя примерно вдвое расширять емкость сети и на треть увеличивать скорость передачи данных в наиболее нагруженных локациях. Благодаря установке дополнительного оборудования жители и гости столицы во время майских праздников и длинных выходных смогут свободно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео без потери качества в местах отдыха и массовых гуляний», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Эксперты рассказали об инструментах защиты пользователей в интернете

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

WhatsApp* заявил о готовности уйти из страны, если власти взломают его сквозное шифрование

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

В России хотят освободить операторов связи от платы за частоты 5G

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Pro AP272 13M: обойдемся без проводов

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024