Почти половина пользователей предпочитают рассылки от компаний в мессенджерах

Рассылки — традиционный способ взаимодействия компаний с клиентами. Сейчас к привычным письмам в электронной почте, СМС и звонкам добавился новый канал — сообщения в популярных мессенджерах (WhatsApp, Telegram и т. д.). Эксперты компании Еdna провели исследование и выяснили, какие каналы предпочтительнее и на что особо обращают внимание пользователи в тексте сообщений. Об этом CNews сообщили представители Еdna.

Больше всего люди предпочитают сообщения от брендов в WhatsApp: так ответили 33% опрошенных. Этот мессенджер популярен среди пользователей старше 25 лет, а сообщения в нем реже воспринимаются, как вмешательство в личную жизнь. В топ самых удобных каналов коммуникации также вошли другие мессенджеры (в т. ч. Telegram, Viber и др.) (16,4%), СМС (9%), электронная почта (4%). По данным Mediascore, в WhatsApp суточный охват в феврале 2024 г. составил 66,9%, а в Telegram — 49,2%.

Люди чаще читают ненавязчивые сообщения (25% респондентов) и рассылки от компаний, к которым они проявляют интерес (25%). Многие предпочитают максимально короткие сообщения (18%), которые приходят в нерабочее время и содержат фото или иллюстрации (по 10%). Меньшее количество людей интересует информация с подробностями о скидках и акциях (по 7%).

Компаниям важно также учитывать, что большинство людей отталкивают в сообщениях грамматические и пунктуационные ошибки (30%), обилие эмодзи (22%), написание русских слов латиницей (21%). В топе у пользователей и использование уменьшительных слов, неточность в личной информации (по 17%), и формальные рассылки. Например, поздравления с праздниками (35%) и формальные тексты без эмоций (14%).

Потребители ожидают от брендов ненавязчивости в общении: 20% нравится, что рекламные сообщения стали приходить реже, а 15% жалуются на увеличение частоты рассылок. Еще 14% опрошенных недовольны тем, что компании стали использовать разные каналы, соответственно, они получают больше дублирующихся сообщений. Не очевидный, но важный фактор влияния на конверсию — согласие пользователей на получение сообщений от бренда, которое требуется по закону. Кроме того, люди стали внимательнее относиться к своим персональным данным и не всегда готовы отдавать их компаниям. Так ответили 35% опрошенных. С точки зрения бизнеса получение согласия позволяет улучшить клиентский опыт, работать с имеющейся базой клиентов, повышая таким образом и первичные, и повторные продажи.

Также каждый десятый опрошенный отмечает, что СМС-рассылки и сообщения в мессенджерах стали приходить не только от компаний из сферы красоты и здоровья, но и из других сфер, например из туристических агентств, интернет-магазинов, с образовательных платформ и т. д. Это говорит о том, что мессенджер-маркетинг набирает обороты и используется брендами все чаще.

Чтобы максимально эффективно использовать тренды коммуникации в мессенджерах, необходимо постоянно анализировать статистику рассылок, конверсию, объем продаж и т.д. Например, с помощью WhatsApp Business API можно встроить мессенджер WhatsApp в маркетинговые коммуникации бренда. При этом интеграция с CRM или системами бизнес-аналитики позволяет получать данные о результатах использования канала.

Открываемость сообщений в WhatsApp — одна из самых высоких: до 60% рассылок получатели читают в первые 20 минут. Возможности мессенджеров дают огромный потенциал для взаимодействия с клиентами. По статистике edna, более чем для 70% пользователей удобнее, если у компании есть возможность оперативной коммуникации. В среднем использование WhatsApp в маркетинговых коммуникациях позволяет увеличить продажи на 20% и более.

«Мы видим, что WhatsApp лучше всего отвечает современным трендам и предпочтениям пользователей. В нем есть эмоджи, возможность добавить медиаконтент, что положительно воспринимают люди. Поэтому мы рекомендуем нашим клиентам использовать его для рассылок. WhatsApp Business API — это зрелое решение, позволяющее автоматизировать общение с клиентами, работу контакт-центра и службы поддержки. Спрос на подключение WhatsApp Business API вырос среди наших клиентов на 30%. Сервис обеспечивает надежность и безопасность интеграции. Это важно, так как люди стали более внимательны к своим персональным данным. WhatsApp Business API успешно внедрен в компаниях из разных сфер: образовательной платформе Skillbox, сети медицинских клиник EMC и “К+31”, интернет-магазинах “М.Видео” и “Детский мир”, туристической компании RussiaDiscovery и т. д.», — сказал Николай Ванд, руководитель направления Instant Messaging в компании edna.

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Еdna – поставщик решений и сервисов в области цифровых коммуникаций. На рынке с 2005 г. В портфеле компании – продукты для организации эффективного диалога с клиентом в цифровых каналах (SMS, push, мессенджеры, социальные сети, чаты, электронная почта), продукты для контактных центров, аутентификации пользователей и обеспечения безопасного доступа.