CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках
|

Россияне оформили 220 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка с начала года

Водители оформили 220 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка в I квартале 2024 г. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Совокупная страховая премия превысила 1,3 млрд руб.

В офисе банка полисы чаще всего оформляли москвичи — 11% всех договоров ОСАГО, заключенных офлайн. А также автовладельцы из Самары и Башкортостана (по 4%) и Свердловской области (3%).

На маркетплейсе представлено несколько страховых компаний, включая «СберСтрахование». Посетители могут сравнить предложения и выбрать самое выгодное.

Заполнение анкеты занимает всего пять минут, для расчета понадобится СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Еще быстрее получить предложение могут те, у кого есть учетная запись на «Госуслугах». Благодаря прямому обмену данными с порталом клиенту достаточно указать номер автомобиля, а информация о водительском удостоверении и стаже подгрузится автоматически.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка: «Мы видим, что количество оформленных полисов за первый квартал стабильно увеличивается на 30% год от года. Это говорит о том, что формат маркетплейса для страхового рынка — весьма удачное решение. Пользователи ценят своё время и активно используют возможность в одном месте увидеть все варианты и выбрать для себя лучший. Заключить договор ОСАГО на маркетплейсе Сбера можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» или в любом отделении Сбера. Причем большинство из них предпочитает делать это онлайн: в январе-марте 2024 г. 82% договоров ОСАГО было заключено через digital-каналы».

***

ООО СК «Сбербанк страхование» («СберСтрахование») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2023 г. составил 64,7 млрд руб. (по данным управленческой отчетности).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Основателя знаменитого российского онлайн-ритейлера обязали выплатить 5,7 миллиарда

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Эксперты рассказали об инструментах защиты пользователей в интернете

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

WhatsApp* заявил о готовности уйти из страны, если власти взломают его сквозное шифрование

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Pro AP272 13M: обойдемся без проводов

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024