Рост EdTech-выручки «Синергии» трехкратно превысил средний показатель рынка

Выручка «Синергии» в сегменте EdTech увеличилась на 64% в первом квартале 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Рост почти в три раза превышает средний показатель по рынку (22%), по данным Smart Ranking. Об этом CNews сообщили представители «Синергии».

Корпорация сохранила третье место в ежеквартальном рейтинге крупнейших EdTech-компаний, составленном Smart Ranking. Объем выручки «Синергии» от онлайн-образования и образовательного ПО за первые три месяца года достиг 2,7 млрд руб. Рейтинг возглавила группа компаний Skyeng (3,2 миллиарда рублей; рост 2%), на втором месте — компания Skillbox (3,1 миллиарда рублей; рост 5%).

«Нам удалось достичь существенного роста за счет создания и реализации образовательной экосистемы, уникальной для рынка. Она включает все ступени образования: дошкольное, школьное, среднее профессиональное, высшее. Также мы предлагаем бизнес-программы, корпоративное обучение, дополнительное профессиональное образование. Таким образом, мы можем закрыть потребности в обучении всей семьи, учитывая при этом тренд на непрерывное образование в течение всей жизни», — сказал президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

За счет внедрения современных методов управления качеством образовательных услуг Корпорация сформировала широкое сообщество бренда. В настоящее время в «Синергии» обучаются по разным программам около 210 тысяч человек. Из них 85% получают образование в онлайн-формате, на цифровых платформах Synergy HUB, Synergy LMS, Synergy CRM, Synergy Online, Synergy Webinar.

Также «Синергия» реализует собственные ИТ-продукты, предлагая их сторонним образовательным организациям и бизнесу, что обеспечивает дополнительный прирост выручки.

«Наибольшую долю нашей выручки от онлайн-услуг по-прежнему составляет высшее образование (63%). Мы были первыми, кто реализовал этот сложный сегмент в EdTech-сфере. Сегодня на рынке сформировался стереотип, что EdTech включает прежде всего онлайн-курсы. Но ключевая составляющая этого понятия — разработка и применение образовательных технологий. Поэтому Smart Ranking расширили рейтинг за счет игроков, представляющих разные технологичные продукты, в том числе программы высшего образования. Очевидно, что участниками рынка являются также компании, разрабатывающие образовательные технологии, в том числе ИТ-решения, оборудование, устройства, методологии. Безусловно, необходимы уточняющие критерии и стандартизация EdTech-рынка как явления», — сказал Вадим Лобов.

В настоящий момент доля онлайн-сектора на общем рынке российского образования не превышает 6%. Но темпы ее увеличения за последние пять-шесть лет составляют 20–30% в год. Наибольший рост показывают сегменты детского образования и ДПО.

По различным оценкам, в ближайшие пять лет рынок EdTech будет расти ежегодно на 30–50%. Нагрузка на сегмент увеличится из-за естественного прироста молодежи в возрасте от 15 до 24 лет — до 26% к 2030 году.

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Корпорация «Синергия» — образовательная экосистема, в которой возможно обучение полного цикла, начиная с дошкольного воспитания и вплоть до завершения карьеры. В экосистему входят детский сад, школа, дополнительное профессиональное и высшее образование, курсы повышения квалификации, программа MBA и еще порядка тысячи учебных программ. Весь образовательный цикл обеспечивают более 50 организаций, входящих в структуру корпорации.