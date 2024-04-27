Агентство мобильного маркетинга Appbooster разработало сервис для оптимизации страницы приложения в App Store и Google Play

Бесплатный инструмент поможет стартапам и независимым разработчикам эффективнее продвигать свои приложения и игры в сторах. Об этом CNews сообщили представители Appbooster.

Новый сервис помогает составить заголовок, подзаголовок и краткое описание для мобильного приложения и максимально наполнить их поисковыми запросами пользователей. Теперь работать с большим количеством ключевых слов – проще, а собирать релевантные метаданные можно за пару кликов в одном окне.

В отличии от аналогов инструмент полностью бесплатный и имеет уникальные функции, которые упрощают работу с текстовыми метаданными.

Сервис автоматически показывает дополнительные локали для выбранной страны в App Store – не придется каждый раз смотреть в справку Apple.

Слова из разных локалей в App Store окрашиваются разными цветами – сразу видно, по каким запросам будет индексация, а по каким – нет.

Сервис показывает общую популярность ключевых слов и число уникальных вхождений слова в поисковый запрос, больше не нужно оценивать на глаз.

В одном окне можно сравнить старое и новое описание. Сервис выделит красным потерянные слова, чтобы вы ничего не упустили.

Готовые описания для разных локалей можно скачать в один клик.

Сервис уже доступен для пользователей и будет полезен мобильным маркетологам, разработчикам, а также ASO-специалистам. Чтобы начать работу, понадобится только файл с поисковыми запросами. Его нужно загрузить в сервис и выбрать стор, для которого вы готовите описание.

Работа над проектом продолжается. В будущем команда Appbooster планирует добавить в сервис возможность автоматически генерировать описание приложения с помощью ИИ.

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Appbooster – агентство мобильного маркетинга. Занимается комплексным продвижением приложений известных федеральных брендов, стартапов и независимых разработчиков.