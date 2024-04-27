МТС провела сверхскоростной домашний интернет в новостройки Челябинска

МТС завершила очередной этап развития фиксированной сети в Челябинске. В результате расширения телеком-инфраструктуры МТС более пяти тысяч южноуральцев, проживающих в многоэтажках Центрального района Челябинска и поселка Западный, получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с.

МТС подключила к фиксированной сети новые дома, расположенные в северо-западной части Челябинска. Благодаря этому еще больше новоселов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в «пакет» высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр Kion экосистемы МТС. Гигабитный фиксированный интернет стал доступен жителям микрорайона Вишневая горка – в домах, расположенных по улицам Олимпийская, Изумрудная, Вишневая аллея и Генерала Костицына. В «Ньютоне» МТС построила инфраструктуру в многоэтажках Комсомольского проспекта.

Скорость проводного интернета, в десять раз превышающая стандартные 100 Мбит/с, позволит южноуральским семьям выходить в сеть одновременно с большего количества устройств даже в вечернее время, а также смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K и загружать другой тяжёлый контент. Кроме того, с помощью сверхскоростного интернета челябинцы смогут подключать к Сети устройства умного дома.

«Сегодня быстрый домашний интернет и телевидение являются базовыми сервисами, которые важны новоселам на этапе заселения в квартиры. Для удобства южноуральцев мы не только регулярно модернизируем фиксированную сеть в старом жилом фонде, но и строим инфраструктуру в новых домах Челябинска, Магнитогорска и Миасса. Это позволяет еще большему количеству семей подключать сверхскоростной стабильный домашний интернет на этапе, когда они только начинают организовывать свой быт при переезде, и что немаловажно, получать выгоду. Южноуральцы могут объединять домашний интернет и телевидение с мобильной связью для всей семьи, онлайн-кинотеатром Kion, и экономить ежемесячно до 40% на оплате этих цифровых сервисов», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Ранее МТС обновила фиксированную сеть до 1 Гбит/с в Ленинском, Калининском, Курчатовском и Тракторозаводском районах Челябинск. Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.