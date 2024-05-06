Мамин-Сибиряк и Демидов «раздают» интернет: в «Ростелекоме» на Урале проанализировали трафик именитых базовых станций

Ко Дню радио и связи «Ростелеком» на Урале проанализировал трафик базовых станций, которые были построены в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) и названы в честь знаменитых деятелей и значимых событий региона. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома.

Самыми говорливыми оказались жители деревни Урада Пермского края, в которой связь обеспечивает вышка имени Льва Кузьмина, детского писателя и поэта. Только за последний год урадинцы проговорили более 700 тыс. минут. Не отстают от пермяков и тюмецны: жители деревни Земляная взяли серебро в этой телеком-эстафете: более 480 тыс. минут голосовой связи обеспечила вышка «Ростелекома», открытая в честь Леонида Шарохи, знаменитого солиста. Бронзу взяли жители Калуга-Соловьевки Челябинской области, где с помощью базовой станции имени Анатолия Уфимкина, заслуженного работника связи, сельчане проговорили почти 420 тыс. минут. При личном участии Анатолия Яковлевича в 2002 г. произошло объединение региональных операторов связи Урала и части Западной Сибири в единую крупную компанию «Уралсвязьинформ».

Рейтинг потребления интернет-трафика в населенных пунктах с именитыми базовыми станциями выглядит иначе. Здесь первенство у деревни Маслова Тюменской области, жители которой прокачали 45 тыс. ГБ информации. Вышку открыли в честь 100-летия Тобольского района. Серебро интернет-серфинга у жителей из деревни Речелга: более 37 тыс. ГБ приняла и отправила свердловская вышка имени Дмитрия Мамина-Сибиряка, известного уральского драматурга и писателя. С небольшим отрывом замыкает тройку лидеров жители села Торговище Пермского края: почти 35 тыс. ГБ информации передала базовая станция имени Акинфия Демидова, основателя Суксунского медеплавильного завода.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «ПАО «Ростелеком»: «Второй этап проекта по устранению цифрового неравенства, который мы реализуем совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, стартовал на Урале в 2021 г. За это время в эксплуатацию введено 402 базовых станции, и для более 80 тыс. человек стало возможным всегда быть на связи с родными и близкими, дистанционно учиться и заказывать государственные услуги в онлайн-формате. Для работы станций нами было построено почти 2 тыс. километров оптических линий. И работа по дальнейшему охвату сел и деревень с населением от 100 до 500 человек качественным мобильным интернетом и голосовой связью стандартов LTE/4G будет продолжена».

Присуждать имена базовым станциям сотовой связи «Ростелекома» стало доброй традицией в Уральском федеральном округе и Прикамье. В селе Султанай Бардымского района есть вышка имени Александра Попова, изобретателя радио и связи, в деревне Верх-Тиса Свердловской области услуги связи предоставляет базовая станция имени Василия Татищева, основателя Екатеринбурга, а в деревне Анеева Ханты-Мансийского автономного округа связь «раздает» вышка имени Елены Сагандуковой, первой женщины-врача из народа ханты. Всего с начала проекта, который стартовал в 2021 г., на Урале появилось 28 именитых базовых станций связи.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.