«МТС Юрент»: спрос на арендные самокаты за первые майские вырос в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировал спрос на электросамокаты в период первых длинных майских выходных и выяснил, какие города активнее всего использовали самокаты.

Спрос на поездки на электросамокатах в этом сезоне на майских праздниках (с 28 апреля по 1 мая включительно) по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. вырос в среднем на 370%. В 10 самых активных по городах рост количества поездок составил в среднем 2,7 раза.

По данным сервиса кикшеринга «МТС Юрент», больше всего самокаты использовали в Москве (рост в 2,7 раза), Санкт-Петербурге (рост в 2,3 раза к прошлогодним праздникам), в Краснодаре, Самаре, Адлере, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Ижевске и Казани — рост спроса в 3 раза.

Внутренний туризм — один из главных факторов роста количества поездок на майских праздниках. Благодаря поездкам туристов растет спрос в большинстве городов-лидеров.

Увеличилась на майских праздниках и средняя продолжительность поездок: в среднем, пользователи арендовали самокаты на 35-45 минут, тогда как обычные дни поездки составляют в среднем до 20-25 минут. При этом доля не транспортных (развлекательных поездок) составляет менее 25%, что означает популярность самокатов именно как дополнительного средства передвижения из точки А в точку Б даже в праздничные дни.

В этом году «МТС Юрент» также составил маршруты по популярным местам в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.