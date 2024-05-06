Волгоград вошел в тройку бюджетных направлений для летнего отдыха

Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса МТС Travel и Bronevik.com проанализировала направления для летнего отдыха внутри страны и составила перечень самых бюджетных в 2024 г. Волгоград вошел в тройку самых бюджетных направлений по России – стоимость проживания в городе-герое в летний период составила в среднем 4500 руб. за сутки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Средняя стоимость проживания в отелях и других объектах размещения в России в летний период на данный момент составила 6600 руб. за ночь. Самым бюджетным направлением для туристов стал Краснодар – средняя стоимость проживания составила 4300 руб. в сутки. На втором месте в перечне самых бюджетных направлений разместился Волгоград – стоимость проживания для желающих приехать в регион летом составила в среднем 4500 руб. в сутки. Тройку лидеров замыкает Архангельск — средняя стоимость проживания летом в этом городе составила 4700 руб. за ночь.

«Большинство гостей Волгоградской области летом привлекает отдых на Волге. В прошлом году поток туристов в регионе в летние месяцы увеличился на 18% год к году, при этом возросло число путешественников, которые проводят в регионе более одного дня и дают себе больше времени на знакомство с интересной историей региона и многочисленными туристическими локациями. Для всех желающих ближе познакомиться с регионом и жизнью на волжских берегах мы запустили бесплатный аудиоспектакль «Волжские истории: Волгоград», который мы создавали вместе с местными жителями и краеведами. Уверена, что цифровые помощники нашей экосистемы помогут сделать путешествия по нашему региону еще более комфортными и интересными», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Среди пляжных направлений для летнего отдыха наиболее бюджетные отели можно найти в Самаре, где набирает популярность пляжный отдых на Волге, — в среднем 4900 руб. за ночь. Далее по стоимости следует жилье в поселках Лазаревское в Сочи (5800 руб. за ночь) и Витязево рядом с Анапой (6900 руб. за ночь).

Ранний спрос на туристическое жилье по стране в летний период вырос на 36% год к году по состоянию на середину апреля. В тройку лидеров по количеству ранних бронирований традиционно вошли Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Доля Санкт-Петербурга составляет 11%, Сочи и Москвы – 9% и 5% от всех бронирований по стране соответственно.

Самостоятельные туристы бронируют жилье в летние месяцы в среднем на четыре ночи. Дольше всего путешественники собираются отдыхать в Анапе и Геленджике — средняя длительность бронирования в этих курортных городах составила восемь и семь ночей соответственно. При этом самая короткая средняя продолжительность бронирования летом отмечена в Горно-Алтайске — туристы бронировали жилье там в среднем на две ночи. Это может быть связано с тем, что город является отправной точкой в путешествии по Алтаю — зачастую туристы прилетают в аэропорт Горно-Алтайска, а затем самостоятельно или с туристической группой отправляются смотреть объекты туристического притяжения в других локациях.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.