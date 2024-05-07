«МегаФон» обеспечил интернетом туристический кластер Kola Fishing

Впервые на территории развивающегося туристического кластера Kola Fishing в Кольском районе Мурманской области появился скоростной интернет «МегаФона». Специалисты оператора обеспечили территории двух туристических баз широкополосным доступом в интернет на скорости до 250 Мбит⁄с для решения административных и хозяйственных вопросов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основные работы были проведены на территории туристической базы «Оленья», расположенной в сельском поселении Пушной и на территории базы «Типановка» в сельском поселении Териберка. Для «Типановки» в условиях отсутствия дорог и труднодоступного горного рельефа сотрудниками «МегаФона» было построено два радиорелейных пролета. Для доставки рабочих бригад на нужную горную высоту, а также транспортировки и монтажа оборудования в условиях Крайнего Севера были задействованы вертолеты.

«С каждым годом в Мурманскую область растет поток путешественников, к нам едут увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан, посмотреть на живых китов и северное сияние. Ежегодно достопримечательности региона посещает более полумиллиона туристов, которые качают сотни терабайт интернет-трафика. Мы прогнозируем рост потребления интернета и в этом году, поэтому продолжаем развивать сеть в популярных туристических зонах по всей Мурманской области», – отметил Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманске.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.