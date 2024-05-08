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«МегаФон» разогнал интернет в столице Русского Севера

«МегаФон» улучшил качество связи и увеличил скорости 4G в историческом центре Вологды. Благодаря модернизации оборудования местные жители и путешественники могут пользоваться надёжным мобильным интернетом стандарта LTE в популярных туристических локациях Верхнего посада.

Город Вологда впервые упоминается в летописях в 1147 году и благодаря своему выгодному географическому положению на перекрестке водных путей в XVI-XVII веках быстро становится важнейшим транзитным хабом во внешней торговле России с Англией, Голландией и другими западными странами по Северодвинскому пути. Центром древнего поселения являются микрорайоны Верхнего посада и Города, где располагаются храмовый ансамбль Софийского собора и Архиерейского подворья, а также Кремлевский сад.

Благодаря обновлённой инфраструктуре от «МегаФона» во время прогулок по городу посетители музеев и памятников исторической культуры смогут без проблем делиться новыми впечатлениями в соцсетях, общаться с близкими по видеосвязи и проводить прямые эфиры.

С помощью онлайн-гидов путешественники смогут узнать, как упавший на голову кирпич заставил Ивана Грозного изменить решение перенести столицу из Москвы в Вологду, а загрузившиеся за пару секунд онлайн-карты помогут найти памятник тому самому резному палисаду.

«Вологда – центр старинной архитектуры и русских ремесел. По данным аналитиков «МегаФона», в прошлом году «кружевную» столицу посетило на 15% больше туристов, чем в 2022. В среднем активный турист ежедневно потребляет 200-300 МБ трафика, и эта цифра постоянно растет. Поэтому накануне открытия туристического сезона мы проводим работы по модернизации сети и особое внимание уделяем местам притяжения путешественников, где в интернет с мобильных устройств могут одномоментно выходить тысячи пользователей», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

В этом году это не первое улучшение мобильной сети в Вологде. Новое качество мобильного интернета стало доступно не только в историческом центре, но и на окраинах. В I квартале 2024 г. «МегаФон» ускорил интернет в микрорайоне Станкозавода и в селе Молочном Вологодского городского округа.

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