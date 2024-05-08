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МТС: на майских праздниках казанцы и гости города в 3 раза чаще катались на арендных самокатах

Цифровая экосистема МТС и входящий в нее сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировали спрос на электросамокаты в период первых длинных майских выходных. В столице Татарстана, как и в ряде других российских городов-миллионников, спрос на кикшеринговые услуги в конце апреля-начале мая вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Казань оказалась в одном ряду с Краснодаром, Самарой, Адлером, Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Калининградом и Ижевском – здесь аналитики зафиксировали трехкратный рост спроса. По данным сервиса кикшеринга «МТС Юрент», больше всего самокаты использовали в Москве (рост в 2,7 раза) и Санкт-Петербурге (рост в 2,3 раза).

Увеличилась на майских праздниках и средняя продолжительность поездок: в среднем, пользователи арендовали самокаты на 35-45 минут, тогда как обычные дни поездки составляют в среднем до 20-25 минут. При этом доля не транспортных (развлекательных поездок) составила менее 25%, что означает популярность самокатов именно как дополнительного средства передвижения из точки А в точку Б даже в праздничные дни.

Новый сезон кикшеринга «МТС Юрент» запустил в Казани, Нижнекамске и Альметьевске в апреле. Жителям и гостям Татарстана доступны свыше 2,5 тыс. новых электросамокатов. Для повышения безопасности пользователей и горожан, в этом сезоне вводится автоматическое снижение скорости на определенных территориях, а также добровольное тестирование на знание правил дорожного движения. Также запущен внутренний рейтинг пользователей – в карточку каждого будет вноситься информация о зафиксированных нарушениях, за которые пользователь может получить наказание с градацией от предупреждений до блокировки: при повторных или серьезных нарушениях, например, передача аккаунта несовершеннолетним, он будет заблокирован в приложении оператора. Информацию о нарушениях на самокатах сервис оператор собирает со стороны администраций городов и органов правопорядка. У сервиса также работает выделенная линия поддержки, в которую любой желающий может направить информацию о нарушениях ПДД на самокатах «МТС Юрент».

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