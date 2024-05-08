В горной местности Хакасии ускорился 4G

Жители и гости Абазы в Хакасии смогут по достоинству оценить новое качество сотовой связи после реализованной «МегаФоном» программы рефарминга в населенном пункте. Она позволила нарастить емкость сети и увеличить скорости мобильного интернета четвертого поколения до 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Абаза расположен в 184 км от Абакана. Это четвертый по количеству населения город в республике. По данным последней переписи в нем проживают 18 тыс. человек. Помимо местных жителей мобильным интернетом активно пользуются туристы и эко-путешественники, которые приезжают в Абазу ради горных пейзажей, свежего таежного воздуха и уникальной природы Хакасии.

В зоне действия модернизированного телеком-оборудования находятся многоквартирные дома, частный сектор, остановки общественного транспорта, государственные учреждения, магазины, и другие объекты городской инфраструктуры. Кроме того, через город проходит железная дорога и автомагистраль Абакан – Абаза – Ак-Довурак.

Теперь абоненты «МегаФона» в Абазе могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на более комфортных скоростях и с совершенным качеством сети – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение в любом удобном месте, обмениваться файлами за несколько секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и др.

«Рефарминг, или перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт 4G (LTE), – эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок. Он дает возможность освободить дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались, и в сжатые сроки увеличить скорость мобильного интернета, где это необходимо. При этом модернизация базовых станций не повлияла на качество голосовой связи. Оставшейся емкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать звонки в стандарте GSM на высоком уровне. Также модернизация сети расширила зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества», - сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

«МегаФон» постоянно отслеживает работу своей инфраструктуры, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности в будущем. С начала 2024 г. жители и гости Абазы прокачали на 45% больше ГБ мобильного интернета, чем в аналогичный период 2023 г. Увеличилось 1,5 раза и количество вызовов в сетях четвертого поколения.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.