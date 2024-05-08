CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В новой туристической локации Саратовской области запустили скоростной интернет

Жителям и гостям села Сосновоборское стала доступна скорость загрузки данных в смартфоне до 150 Мбит/c. «МегаФон» запустил телеком-оборудование с поддержкой LTE в перспективном туристическом кластере региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенный сигнал 4G появился в населенном пункте, где проживает порядка 700 человек. Село расположено в Петровском районе в 116 километрах от областной столицы. На его территории находится комплекс дореволюционных построек, входящих в усадьбу потомков помещика Михаила Устинова. С недавних пор старинное поместье включено в этнографический маршрут Саратовской области. Путешественники могут полюбоваться башней главного дома, построенного в конце XIX века, и конезаводом с крытым манежем.

Специалисты оператора подобрали место размещения базовой станции таким образом, чтобы обеспечить максимальное покрытие в том числе местной достопримечательности. Для этого телеком‑оборудование разместили на высоте 25‑35 метров от земли. Оно функционирует сразу в нескольких частотных диапазонах и гарантирует высокую скорость мобильного интернета.

«С 2022 г. я начала активно рассказывать о селе и восстанавливать историю усадьбы Устиновых. Проект вызвал большой интерес туристов Саратовской и Пензенской областей, которые приезжают сюда круглый год. Летом живописный пруд делает Сосновоборское популярным местом отдыха для жителей соседнего города Петровска и тех, кто приезжает к родственникам на лето. Село нуждалось в качественной связи. Быстрый доступ в интернет поможет нашему проекту: в этом году мы планируем провести большой фестиваль при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, который познакомит с историей села и позволит участникам открыть новые вкусы, запахи, впечатления и эмоции», — сказала Мария Карманова, журналист, руководитель проекта «Усадьба Устинова».

Ранее до отдаленного поселения «долетал» слабый сигнал связи. Теперь гости могут комфортно использовать справочные, картографические сервисы и другие приложения, а местные жители — заходить на «Госуслуги», работать и учиться онлайн.

«Приятно видеть, как неравнодушные люди заботятся о сохранении культурного наследия родной области. Наличие современных телеком‑сервисов станет еще одним позитивным моментом в развитии туристического потенциала поселения и создаст комфортные условия для отдыха и работы в сельской местности. Строительство базовой станции в Сосновоборском было реализовано в рамках внутренней программы по развитию инфраструктуры в туристических местах региона», — отметил директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

С Днем Победы!

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Путин поставил задачу добиться технологической независимости России

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

ПСБ расширил возможности общения с нейросетью в чат-боте для бизнеса

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как заряжать гаджеты в 2024 году

Обзор фитнес-браслета Huawei Band 9: легкий и умный

Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре

Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться

Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024