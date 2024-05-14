Исследование «Домклик»: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50%

В апреле 2024 г. доля льготной ипотеки вновь превысила 50%. По популярности среди льготных программ лидируют «Господдержка» и «Семейная ипотека» — это 24,3 и 23,3% всех выдач в Сбербанке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Аналитический центр «Домклик» в своем ежемесячном исследовании рассказал о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли в апреле 2024 г. В этой части исследования эксперты рассказали о востребованности льготных ипотечных программ в регионах — лидерах по количеству выдач.

В апреле 2024 г. Сбербанк выдал 30,5 тыс. льготных кредитов. При этом впервые с начала года доля льготной ипотеки от общего числа выдач достигла 53,1%. Отметим, что текущее значение ниже рекордного уровня ноября — декабря 2023 г. (60%). Больше всего доля выданных льготных ипотек выросла в Москве (+22,4 п. п.), Смоленской (+21,7 п. п.) и Белгородской (+20,3 п. п.) областях.

Среди льготных программ лидерство сохранилось за «Господдержкой»: доля выдач — 24,3%, на 4,2 п. п. больше, чем в марте. Прирост спроса обусловлен приближающимся завершением программы в июне текущего года. Напомним, в апреле Минфин поддержал окончание всех льготных программ, кроме «Семейной ипотеки».

Больше всего доля выдач по программе увеличилась в Белгородской (+13,5 п. п.), Орловской (+12,1 п. п.) и Ярославской (+10,6 п. п.) областях.

«Семейная ипотека» по-прежнему занимает второе место по доле выдач — 23,3% (+5,6 п. п. с марта). Наибольший прирост отмечается в Смоленской (+15,3 п. п.), Пензенской (+13,8 п. п.) и Вологодской (+13,7 п. п.) областях.

Аналитики «Домклик» отмечают, что в ближайшем будущем популярность «Семейной ипотеки» будет расти. В июле по поручению Президента России Владимира Путина программа будет продлена до 2030 г., при этом условия выдачи кредита будут существенно изменены. В частности, скорее всего, обновлённой программой смогут воспользоваться семьи с детьми до шести лет.

В апреле вырос спрос и на программу «Дальневосточная и арктическая ипотека»: доля в общем количестве выдач по стране составила 3,5%. Наибольшая востребованность отмечается в Республике Саха (Якутия) (52%), Архангельской (49,3%) и Магаданской (42,9%) областях.

С 5 апреля Сбербанк возобновил выдачи ИT-ипотеки: выдано чуть более одной тыс. ипотек (1,8% от общего количества выдач). Наибольший процент сделок по этой программе наблюдался в Москве (6,5%), Санкт-Петербурге (4,3%) и Республике Марий Эл (3,4%). По мнению экспертов, в ближайшее время спрос на программу будет высоким.

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