Продавцы на «Авито» теперь могут оставлять отзывы на покупателей

«Авито» реализовал возможность оставлять отзывы на покупателей в категории «Товары». До конца мая этот функционал будет доступен 100% пользователей. Ранее отзывы на платформе в этой категории могли оставлять только покупатели. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Продавец может написать отзыв на покупателя при соблюдении одного из условий: заказ завершен и деньги получены; покупатель отказался от товара или вернул его, а товар вернулся к продавцу; покупатель или продавец отменили заказ до отправки товара.

У продавца на странице заказа появляется специальная форма где можно написать отзыв и оценить сделку. Отзыв на покупателя можно будет написать в течение 14 дней после появления формы. Отзывы покупателя и продавца будут опубликованы одновременно после проверки, либо по истечении двухнедельного срока. Это условие необходимо, чтобы обратная связь была максимально конструктивной. Если одна из сторон не напишет отзыв, будет опубликован один отзыв. Пока отзыв не опубликован, его можно удалить и написать новый. После публикации отзыва отредактировать его уже будет нельзя, но при этом можно удалить.

Отзывы на покупателей будут видны продавцам после оформления заказа или начала переписки. В настоящее время оценки от продавцов не учитываются в общем рейтинге пользователя.

В тестовом режиме функционал был запущен в сентябре. За шесть месяцев пользователи из тестовой группы оставили 250 тыс. отзывов, при этом 93% отзывов имеют оценку 5. Кроме того, возможность оставлять отзывы на арендаторов в прошлом году была реализована в сегменте краткосрочной аренды.

Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности «Авито»: «Мы считаем, что открытая и конструктивная обратная связь способствует росту доверия между пользователями и уровня культуры электронной коммерции. Теперь обе стороны сделки могут оставить отзыв и дать оценку. Тесты показали высокий интерес пользователей и готовность объективно оценивать сделки. В будущем мы планируем масштабировать инструмент, делая его доступнее для разных категорий пользователей».