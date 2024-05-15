В RuStore растет количество скачиваний

Более 140 млн раз пользователи скачали приложения и игры из RuStore с момента его создания. По сравнению с 2023 г. количество скачиваний выросло в три раза. Лидером среди приложений стал «Сбербанк Онлайн», а среди игр больше всего скачиваний набрал Tanks Blitz. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Самые популярные категории в RuStore — финансы (36% скачиваний от общего числа), полезные инструменты (13%) и игры (10%). Помимо онлайн-банкинга среди самых скачиваемых приложений оказались 2ГИС, Ozon, «МегаФон» и «ВКонтакте».

В игровом сегменте лидируют жанры экшен (12%), симуляторы (11%) и казуальные (10%). Наибольший рост в RuStore показали игры с использованием AR (дополненной реальности) — количество их загрузок за год увеличилось в два раза. Самыми популярными играми в этой категории стали CosmoBlastAR, «Динозавры в Жарках» и AR Sketcher.

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RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.