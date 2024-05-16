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«БизнесАвтоматика» уходит в облака – выпуск облачной системы Visary Cloud

Разработчик программного обеспечения для автоматизации бизнеса, НПЦ «БизнесАвтоматика», объявляет о грядущем выпуске своего нового продукта – облачной экосистемы Visary Cloud. Эта платформа предлагает возможности автоматизации для компаний различных масштабов благодаря своему модульному подходу и высокой степени кастомизации. Об этом CNews сообщили представители НПЦ «БизнесАвтоматика».

Visary Cloud представляется как SaaS (Software as a Service) решение, включающее в себя спектр функциональных возможностей: от системы бизнес-аналитики и электронного документооборота до проектного управления и таск-менеджера. Особенностью платформы является ее масштабируемость: она подходит как для небольших стартапов, так и для крупномасштабных корпораций и государственных организаций.

Модульные решения облачной системы Visary Cloud являются полнофункциональными аналогами иностранных ИТ-решений ушедших вендоров, обладая идентичной иностранным аналогам архитектурой в разрезе разработки, отладки и исполнения программ.


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БизнесАвтоматика
«БизнесАвтоматика» уходит в облака – выпуск облачной системы Visary Cloud


В первую очередь в релиз выйдет облачная Visary BI. Масштабируемая система бизнес-аналитики, аналог Power BI, позволяет автоматизировать сбор, обработку, анализ, обеспечить защищенное хранение и визуализацию больших объемов данных из множества разрозненных источников.

Используя технические решения и соответствующие требованиям законодательства по защите данных (ФСТЭК России), система также заявлена как полностью соответствующая Реестру отечественного ПО.

Visary Cloud будет доступна в формате облачного сервиса с несколькими тарифными планами, а также возможностью персонального расширения функционала и мощностей.

Компания заявляет, что начало продаж Visary Cloud планируется в конце июня 2024 г. Уже сейчас открыта регистрация на получение демо-доступа к системе на сайте компании.

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