Федор Дбар: «КиберАльянс – залог решения задач заказчиков»

Коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар отметил, что в текущих реалиях для России наиболее выгодны технологические альянсы отечественных ИБ и ИТ-вендоров. По его словам, такой подход позволяет добиться главной задачи – обеспечить безопасность компаний-заказчиков.

«Россия живет в режиме противостояния, где у страны есть вполне конкретные противники, которые желают победить ее в том или ином поле деятельности, – заявил Федор Дбар. – Информационная безопасность – это та область, которая в первую очередь призвана защитить граждан России руками заказчиков от недоброжелателей. Поэтому надо сфокусировать не на конкурентной борьбе и извлечении выгоды, а на том, чтобы предоставлять потребителям наивысший уровень качества продукции. А этого можно достичь только собирая альянсы с самыми сильными игроками рынка».

Коммерческий директор «Кода Безопасности» отметил, что многие российские компании идут по пути создания экосистем, как делают крупные западные вендоры, однако это по большому счету жертва качества продукта в угоду его универсальности. Поэтому «Код Безопасности» принял решение создавать КиберАльянсы – союзы с компаниями-лидерами тех или иных сегментов ИБ и ИТ. Такой подход позволяет объединять наилучшие практики, предоставляя заказчикам комплексные, зрелые продукты.

«КиберАльянс – залог решения задач заказчиков, – уверен Дбар. – Мы знаем, в чем сильна наша компания, поэтому не будем делать то, чем никогда не занимались. Напротив, гораздо выгоднее объединиться в союз с лидером другой области, и тогда потребитель получит полноценный продукт высокого качества на основе многолетней экспертизы специалистов двух компаний».

«Код Безопасности» не первый год работает с российскими ИБ и ИТ-партнерами, интегрируя свои решения с продуктами других значимых компаний отрасли. Например, в портфеле «Кода Безопасности» есть совместные решения с Kaspersky и «Технологии киберугроз» (индикаторы компрометации), Avanpost и Multifactor (многофакторная аутентификация), Efros (анализ правил).