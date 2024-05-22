Подтвердить профиль на «Авито» теперь можно с помощью Alfa ID

На «Авито» стал доступен новый способ проверки подлинности профиля – теперь пройти верификацию можно с помощью Alfa ID. В результате частные пользователи получат бейдж «Документы проверены», а юридические лица - «Реквизиты проверены». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чтобы верифицировать профиль через Alfa ID, необходимо быть клиентом «Альфа-Банка» и авторизоваться в приложении «Авито» любым из доступных способов. Затем зайти в свой профиль — раздел «Управление профилем» — «Подтверждение данных», где выбрать тип и способ проверки - Alfa ID. Пройти проверку таким способом можно как в приложении, так и на сайте «Авито». Весь процесс займет не более двух минут.

Новый способ верификации станет еще одним инструментом защиты пользователей «Авито». Все аккаунты, верифицированные через Alfa ID, — это клиенты банка, документы и личность которых уже были проверены. Кроме того, при каждой верификации специальные ML-модели анализируют профиль пользователя и, при необходимости, применяют дополнительные методы проверки. Такой подход гарантирует, что верифицированный профиль принадлежит реальному человеку или компании. С момента старта тестирования верификации через Alfa ID данным способом проверки профиля воспользовалось почти 6 тыс. пользователей.

По данным исследований, более 90% пользователей отдают предпочтение продавцам, в профилях которых есть значки «Документы проверены» или «Реквизиты проверены». Кроме того, профессиональные продавцы с подтвержденным профилем получают на 20% больше внимания к своим объявлениям, а значит больше заказов. При этом, более 31% пользователей интернета более, чем другим способам верификации, доверяют именно проверкам, проведенным через банковские ID.

Сегодня самыми популярными способами проверки на «Авито» являются банковские ID, за ними следуют проверка по паспорту, водительскому удостоверению, реквизитам и через «Госуслуги».

Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито»: «Интеграция с Alfa ID – еще один шаг на пути к повышению безопасности наших пользователей и прозрачности сделок. Чем больше инструментов верификации доступно на платформе, тем проще пользователям выбрать подходящий, и тем охотнее они проходят проверку. Значки о прохождении проверки важны не только для покупателей, но и для самих продавцов. Первые могут быть уверены, что за профилем стоит реальный человек, а вторые – повышают уровень доверия к своему профилю, а значит, получают больше контактов».

Татьяна Крестьянинова, руководитель по развитию бизнеса Alfa API, ID, Pay: «Пользователи могут быть уверены в безопасности своих покупок, ведь интеграция с Alfa ID гарантирует предоставление достоверной информации о клиенте. Наше сотрудничество способствовало сокращению расходов «Авито» на разработку и соблюдение комплаенс-процессов, обеспечивая при этом действительно удобный сервис, отвечающий всем современным требованиям безопасности».

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Авито — онлайн-платформа для коммерции, ИТ-компания. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 2 млн новых объявлений. В «Авито» работают более 8000 сотрудников.