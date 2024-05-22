«Рег.ру» расширяет сеть дата-центров и запускает облачный ЦОД в Тольятти

«Рег.ру» запустит в промышленную эксплуатацию в июле 2024 г. третью зону доступности в дополнение к имеющимся площадкам в Москве и Санкт-Петербурге. Новый дата-центр, расположенный в технопарке «Жигулевская долина», повысит качество облачных услуг для клиентов Поволжья и обеспечит более высокий уровень катастрофоустойчивости всей инфраструктуры ЦОД «Рег.ру». Об этом CNews сообщили представители Runity.

Спрос на цифровизацию, в том числе в госорганах, побуждает клиентов в Поволжье активнее использовать облака как наиболее гибкую и экономичную модель потребления ресурсов. Но этот спрос не удовлетворяется в полной мере из-за нехватки в регионе современных дата-центров с прямой связностью. Благодаря ей обеспечено скоростное и надежное соединение, быстрый отклик размещенных в облаке сервисов. Технологическая экспансия «Рег.ру» призвана сократить этот разрыв в качестве услуг между пользователями Поволжья и двух столиц. Кроме того, появление третьей зоны доступности поможет организовать дополнительный уровень катастрофоустойчивости облачной платформы «Рег.ру» и создаст основу для disaster recovery проектов клиентов провайдера.

В основе облачного ЦОД «Рег.ру» лежит инженерная и сетевая инфраструктура, соответствующая уровню Tier III Certification of Constructed Data Center Facility. В составе вычислительных компонентов используются высокопроизводительные серверы AMD Epyc, дисковая подсистема с энергонезависимой памятью (NVMe), каналы с пропускной способности в 40 Гбит/с для внутренней связности. На первом этапе в новом дата-центре планируется предоставление только IaaS-сервисов, в дальнейшем «Рег.ру» запустит на базе облачной платформы такие сервисы, как DBaaS и KaaS.

«Несмотря на то, что мы запустили облако меньше года назад, результаты уже впечатляют. Нам удалось привлечь 4000 клиентов и войти в топ-15 крупнейших российских провайдеров. Обновление и расширение программно-аппаратной базы облачной платформы «Рег.ру»— это то, чему мы будем уделять наиболее пристальное внимание. На данный момент у нас работает сеть из четырех дата-центров уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе собственный ЦОД «Технополис». Появление пятого ЦОД в Самарской области укрепит позиции «Рег.ру» как провайдера и поможет привлечь новых клиентов в регионе», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

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«Рег.ру» – российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Работает с 2006 г., с 2012 г. является аккредитованным ICANN регистратором. Клиентская база составляет более 3,7 млн пользователей. Представляет собой цифровую экосистему, которая позволяет в одном месте найти все необходимые сервисы для запуска, развития и защиты интернет-проектов. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, SSL, почты, создания и продвижения сайтов, VPS, облака, аренды физических серверов и др. В продуктовую линейку входят: облачная платформа «Рег.ру», бизнес-сервисы «Рег.сайт» и «Рег.решения» для запуска сайтов.