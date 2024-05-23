Security Vision и ГК «Солар» будут вместе развивать экспортный потенциал российских ИБ‑решений

Два игрока российского рынка кибербезопасности, Security Vision и ГК «Солар», договорились о стратегическом партнерстве. Его цель — совместная работа над увеличением экспортного потенциала компаний и продвижение на международные рынки комплексных решений на базе собственных технологий. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

В условиях возросшего числа кибератак и одновременного ухода с рынка большинства зарубежных вендоров, российские производители смогли в кратчайшие сроки нарастить экспертизу и уже представили целый ряд высококлассных и современных решений, способных заменить иностранные продукты и конкурировать с ними не только в России, но и за ее пределами. Партнерство и взаимодействие лидеров ИБ‑отрасли может открыть новые возможности для экспорта российских инноваций и привести к усилению их присутствия на мировом рынке.

Соглашение о сотрудничестве было подписано Игорем Ляпуновым, генеральным директором ГК «Солар», и Русланом Рахметовым, генеральным директором Security Vision.

Соглашение подразумевает совместную исследовательскую и аналитическую работу для изучения зарубежных рынков, спроса и востребованности решений. Это включает идентификацию барьеров и ограничений внешнеторговой деятельности, в частности конъюнктурные риски и способы их нивелировать. Результатом работы станут предложения в области государственного регулирования экспортной деятельности. Формат взаимодействия стороны сформулировали как научно-технологический альянс.

«Престиж российских киберзащитников в мире значительно вырос за последние несколько лет, когда под натиском агрессивных атак все системы продолжили функционировать, критических сбоев и последствий удалось избежать. Мы видим высокий интерес к нашим практикам безопасности, которые показали свою эффективность в непростых условиях. Чтобы обратить этот интерес в коммерческий и расширить присутствие отечественных технологий на международных рынках дружественных стран, недостаточно просто делать хорошие продукты и сервисы — нужно преодолеть ряд внутренних и внешних препятствий, провести аналитическую работу, а главное, объединить усилия и ресурсы. Мы очень рады заручиться поддержкой Security Vision и вместе строим большие планы», — сказал Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар».

«Чтобы успешно экспортировать российские решения на перспективные для нас рынки, важно обеспечить технологическую связанность продуктов кибербезопасности и создать комплексные предложения, учитывающие особенности международного спроса. Партнерство с ГК «Солар» даст нам возможность исследовать рынки, предлагать комплексное и связное решение по центру кибербезопасности, делать выводы и разрабатывать лучшие практики, которые мы будем рады предложить российской отрасли кибербезопасности в интересах ее развития, а также экономики всей страны», — сказал генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 1000 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала. Компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры России в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения. Штат компании — более 1,8 тыс. специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.