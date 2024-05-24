Аналитики узнали, сколько часов в неделю подрабатывают самозанятые

Ventra Go, цифровая платформа гибкой занятости, провела федеральный опрос среди самозанятых и выяснила, сколько времени тратят на подработку исполнители этой категории. Об этом CNews сообщили представители Ventra Go.

Опрос проведен независимым исследовательским центром по запросу Ventra Go по аудитории граждан России со статусом самозанятых. В нем приняли участие три тыс. самозанятых работников из 17 городов-миллионников. Большинство респондентов (24,1%) оформили самозанятость в 2023 году, 22,1% — в 2021 и 17% — в 2020. Опрошенные самозанятые подрабатывают в сферах доставки и такси (23,6%), маркетинга и дизайна (15,3%), ритейла и e–com (14,5%), ИT (13,1%), а также оказывают онлайн-услуги в колл-центрах и на маркетплейсах (11,9%).

Аналитики Ventra Go подсчитали, сколько времени тратят на подработку самозанятые. Треть опрошенных (32,3%) выделяет на подработку от пяти до 15 часов в неделю. Почти 15% перерабатывает — они подрабатывают более 40 часов в неделю. А 13% самозанятых работают менее пяти часов в неделю.

Почти половина (44,1%) опрошенных подрабатывают от 15 до 20 дней в месяц, четверть тратит на подработку от 10 до 15 дней. 16% исполнителей подрабатывают менее 10 дней в месяц, примерно равное число опрошенных ежемесячно работают больше 20 дней.

Более 40 часов в неделю подрабатывают самозанятые в сфере доставки и такси (63,2%), строительства (8,1%), ИT (6,5%). Топ городов, где подрабатывают больше всего: Екатеринбург, Москва и Новосибирск.

«Желание распоряжаться своим временем — это общемировой тренд и один из ключевых признаков гиг-экономики, независимо от форм занятости. Рост популярности гибридного и гибкого форматов подтверждают, что эти потребности стали нормой. И цифровые платформы откликаются на запрос людей, предоставляя им возможность планировать график, выбирать из разных вариантов и зарабатывать так, как они хотят и когда им удобно», — сказала Анна Ларионова, директор по маркетингу Ventra Go.

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Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! — объединяет заказчиков и исполнителей. Сегодня в мобильном приложении платформы более одного млн исполнителей и 130 брендов — крупнейших ритейл-сетей России. Платформа представлена во всех регионах России, а также на рынке Казахстана. Платформа показывает ежегодный рост в 3,5 раза.