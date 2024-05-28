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«ТрансТелеКом» предоставил защищенную облачную платформу для интернет-ресурсов Береговой волейбольной лиги

Компания «ТрансТелеКом» помогла автономной некоммерческой организации «Береговая волейбольная лига» (АНО «БВЛ») разместить портал myvolley.ru на защищенной облачной платформе. Предложенное «ТрансТелеКомом» решение позволило обеспечить высокий уровень безопасности, надежность и доступность ресурса.

Специалисты компании «ТрансТелеКом» тщательно оценили потребности заказчика и выбрали оптимальную конфигурацию облачных ресурсов, настроили инфраструктуру. С использованием автоматизированных инструментов и методики непрерывной интеграции, на основе облачных ресурсов была развернута платформа включающая в себя базы данных и сайты спортивных соревнований по волейболу, охватывающие всю Россию.

«Нашими основными требованиями были соответствие стандартам регулятора, включение в Единый реестр российских программ Минцифры, а также использование сертифицированных средств защиты информации. Компания «ТрансТелеКом» предложила решение, соответствующее нашим потребностям, и мы высоко оцениваем эффективность сотрудничества», – сказал Алексей Беленький, генеральный директор АНО «БВЛ».

«Благодаря размещению вебсайта на облачных ресурсах компании «ТрансТелеКом», заказчик получил надежное, безопасное и полностью соответствующее регуляторным требованиям решение, способное эффективно поддерживать его бизнес-процессы», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора компания «ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.

Береговая волейбольная лига – крупнейшая волейбольная лига России, ведущая свою историю с 1995 г. Пионер в области цифровой трансформации волейбола, первой в России создавшая и постоянно развивающая цифровые технологии организации и сопровождения соревнований, включая электронное протоколирование матчей. Миссия организации – профессиональная организация турниров по волейболу для любителей, где приоритетом являются предоставление равных возможностей всем игрокам, вне зависимости от их уровня мастерства, а так же пропаганда здорового образа жизни, дружеского общения и уважительного отношения участников друг к другу, как на игровом поле так и вне его.

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