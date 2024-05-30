«Авито Работа»: выше всего свою продуктивность в мае оценили работники онлайн-торговли

Эксперты «Авито Работы» опросили более семи тыс. работающих россиян и узнали, насколько продуктивными они чувствуют себя в мае 2024 г. Для определения среднего уровня продуктивности россиян просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По итогам опроса оказалось, что в мае этого года больше половины (57%) респондентов оценили свои мотивацию и продуктивность на работе на 8–10 баллов из 10. Этот показатель немного вырос с прошлого месяца — согласно аналогичному исследованию в апреле текущего года, таких респондентов было 54%.

Чаще всего на 8-10 баллов свою работоспособность в мае оценили работники онлайн-торговли (65%), охраны и безопасности (62%), транспорта и логистики (57%). В апреле чаще всего свою работоспособность высоко оценивали специалисты сельского хозяйства и агропромышленности (61%), работники туризма и гостинично-ресторанной сферы (71%), банков и инвестиций (61%).

При анализе ответов респондентов по городам России в мае 2024 г. чаще других отмечали свою продуктивность работники из Казани (71%). В прошлом месяце первенство среди самых замотивированных на работу сотрудников было у Омска — в апреле 2024 года свою работоспособность высоко оценили 61% работающих жителей. Второе место в апрельском рейтинге также занимала Казань, которая стала лидером в мае — 58% респондентов рассказали о своей высокой рабочей мотивации и продуктивности. В тройку самых продуктивных россиян в прошлом месяце вошли также жители Уфы (57%).

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