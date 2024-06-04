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«Магнит Маркет» расширил сеть ПВЗ до 1 тыс. точек

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») увеличил количество пунктов выдачи заказов вдвое, до 1 тыс. точек. Половина из них – новые ПВЗ, открытые в магазинах розничной сети «Магнит» с февраля 2024 г., половина – бывшие ПВЗ приобретенной онлайн-площадки KazanExpress, на базе которой был запущен «Магнит Маркет». Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

На сегодняшний день пункты выдачи заказов «Магнит Маркета» работают в 126 городах. Больше всего ПВЗ открыто в Казани, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Перми, а также в Москве – одном из приоритетных для «Магнит Маркета» регионов, где не был представлен KazanExpress.

Компания тестирует различные конфигурации пунктов выдачи заказов в своих магазинах. Большинство ПВЗ открываются в формате «стол директора»: выдача заказов осуществляется рядом с рабочим местом директора магазина. В нескольких магазинах «Магнит» «у дома» в Казани ПВЗ работают в формате корнеров – выделенных зон площадью около 4 кв. метров. В магазинах «Магнит Косметик» выдача осуществляется на кассах.

Все новые ПВЗ «Магнит Маркета» в магазинах «Магнит» открываются в соответствии с новым фирменным стилем маркетплейса. Бывшие пункты KazanExpress также постепенно меняют оформление.

Появление ПВЗ «Магнит Маркета» в магазинах «Магнит» позволяет покупателям получать заказы в удобной локации рядом с домом и совмещать этот процесс с покупками продуктов. Ритейлер же привлекает дополнительный трафик в свои магазины, что положительно влияет на их результаты. Так, после открытия ПВЗ выручка магазинов, вошедших в пул для анализа, увеличилась на 0,5%, а трафик покупателей — на 1,7%.

Константин Измайлов, директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «Свыше 80 млн россиян сегодня являются покупателями магазинов «Магнит». Наша задача – стать для них самым удобным и привлекательным маркетплейсом. С расширением сети ПВЗ «Магнит Маркета» все больше потребителей получают новые возможности для удобного шопинга: за один поход в магазин они могут купить продукты и забрать заказ с маркетплейса, где представлено множество товаров из самых разных категорий по низким ценам с доставкой на следующий день. Поэтому мы по-прежнему сконцентрированы на географической экспансии – повышении плотности ПВЗ в регионах, где был представлен KazanExpress, а также развитии в новых регионах-лидерах рынка онлайн-торговли, прежде всего, в Москве».

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