Треть российских предпринимателей используют качестве рекламной площадки ушедшие из России сервисы

Среди компаний, которые продолжают использовать ушедшие рекламные площадки, Fa****k* уступил первое место по популярности — его позицию занял In*****m* (55%). К такому выводу пришли специалисты сервиса «Рекламный программатик» Platforma, опросив предпринимателей и руководителей российского бизнеса.

TikTok и GoogleAds делят второе и третье место (у обоих по 17%). Самыми невостребованными рекламными сервисами оказались LinkedIn (5%), Fa****k* (4%) и Apple Search Ads (2%). Об этом CNews сообщили представители Platforma.

Сложности с доступом к рекламным кабинетам ушедших из России сервисов сказались на их востребованности российским бизнесом. В 2024 г. компании стали чаще пользоваться отечественными рекламными площадками. По данным исследования, число предприятий, размещающих рекламу на ушедших из России площадках, сократилось на 11 п.п. относительно 2023 г. и составило 23% (против 34% в 2023 г.).

«ВКонтакте» по-прежнему остается самой популярной отечественной соцсетью для рекламодателей (27%), на втором по популярности месте — «Яндекс.Директ» (24%), на третьем — «Авито» (14%).

Основные преимущества российских рекламных площадок по мнению российских руководителей — ценовая доступность (25%), удобный интерфейс (18%) и широкие возможности таргетинга (16%). 13% также отметили возможность сегментации аудитории, а 12% выделили широкий выбор рекламных форматов.

При этом по мнению четверти (26%) респондентов, главным недостатком российских рекламных сервисов является ограниченная аудитория. Среди прочих опрошенные назвали сложности с настройкой и оптимизацией рекламы (16%), проблемы с качеством трафика (16%), ограничения и цензуру в рекламных материалах (15%).

Треть российских компаний заложили на рекламу в социальных сетях наибольшую сумму от общего рекламного бюджета в 2024 г. При этом 12% компаний планирует потратить большую часть рекламного бюджета на ТВ-рекламу, а 11% — на контекстную баннерную рекламу в соцсетях. Еще 10% делают ставку на радиорекламу и 7% — на рекламу в печатной прессе.

В I квартале 2024 г. 28% компаний увеличили бюджет на рекламные размещения. Треть из них рассказала, что запланированные рекламные бюджеты выросли до 50%. 31% отметили, что их бюджеты выросли на 10-25%, а 29% — менее чем на 10%. Вместе с тем 14% компаний, напротив, снизили рекламные бюджеты на 2024 г. — более половины таких бизнесов (58%) сократили бюджет на 10-25%.

Рост рекламных расходов в основном связан с желанием привлечь новых клиентов, об этом заявили 24% респондентов, 17% продвигают новые продукты или услуги, а 16% размещают рекламу для увеличения прибыли и продаж.

«Российский бизнес активно адаптируется к новым трендам в рекламе, увеличивая свои бюджеты и предпочитая отечественные площадки, которые предлагают широкие возможности таргетинга и доступные цены. Мы видим, что компании стремятся не только привлечь новых клиентов и продвинуть новые продукты, но и увеличить свою прибыль и продажи через эффективные рекламные кампании. Это свидетельствует о гибкости и адаптивности нашего бизнес-сообщества, готового использовать современные инструменты для достижения своих целей в динамичной среде рекламы и маркетинга», — отметил руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов.

Специалисты продукта «Рекламный программатик» Platforma провели опрос среди 1230 респондентов, предпринимателей и руководителей компаний из российских городов в возрасте 24+. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования с 8 по 17 апреля 2024 г. Регионы исследования — вся Россия, города 100 тыс.+

*Организация M**a, а также ее продукты I*******m и Fa****k признаны экстремистскими на территории России.