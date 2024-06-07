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МТС запустила LTE на трассе М1 при подъезде к Смоленску

МТС сообщила об усилении сети LTE на трассе М1 «Беларусь» при подъезде к Смоленску. Средняя скорость передачи данных на пригородном участке трассы выросла более чем на 30%.

После запуска дополнительного оборудования в районе поворота в деревню Ковши Смоленского района стабильное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом получил участок трассы М1 «Беларусь», а также деревни Ковши, Стабна, Буховка и Зыколино. В этом районе также находятся база отдыха «Забава» и загородные дачи.

Проведенные работы позволили обеспечить связью увеличившийся с наступлением летнего сезона пассажиро- и грузопоток. Даже в часы максимальной нагрузки на сеть водители и туристы могут пользоваться навигатором, цифровыми сервисами и видеосвязью, быстро загружать тяжелый контент.

«Трафик на трассе М1 при подъезде к Смоленску максимальный, и Big Data МТС показывает планомерный рост потребления мобильного интернета. На подъездах к городу автомобилисты уже начинают связываться с встречающими, туристы просматривают местные новости в интернете, проверяют мессенджеры, сайты гостиниц, кафе, музеев и других мест своей программы пребывания. Теперь можно с уверенностью сказать, что дорога в Смоленск является комфортной в цифровом плане», – сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

Ранее МТС прокачала связь по улице Кутузова, которая находится на въезде в Смоленск со стороны трассы М1, обеспечив бесшовное покрытие между городом и федеральной автодорогой.

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