Туристы смогут увидеть всю информацию о пляжах юга в приложении «Яндекс Путешествий»

«Яндекс Путешествия» помогут любителям пляжного отдыха лучше ориентироваться на побережье Краснодарского края. Полезная информация о морском отдыхе отображается в приложении в разделе «Моя поездка» при бронировании отеля в Сочи, Адлере, Сириусе, Геленджике, Анапе, Туапсе, Джубге, Новороссийске, Тамани, Темрюке и Витязево. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователи могут посмотреть карту пляжей, отобранных сервисом на основании высокого среднего балла и количества отзывов. Про каждый указаны детали: песок там или галька, есть ли лежаки, душевые и кабинки для переодевания, а также какие развлечения доступны на пляже.

Оценить, сильно ли заполнен пляж, можно по видео с городских камер, которые передают данные в режиме реального времени. Также можно проложить маршрут от отеля до выбранного пляжа.

Яндекс Туристы смогут увидеть всю информацию о пляжах юга в приложении «Яндекс Путешествий»

В разделе собраны данные «Яндекс Погоды», построенные на базе собственной технологии прогноза Meteum. Они показывают температуру воды, силу ветра, высоту волн, УФ-индекс, время рассвета и заката. Это поможет туристам планировать поход на пляж так, чтобы отдых был комфортным, а также не пропустить время для лучших фотографий. Информация о погоде появляется за 10 дней по поездки.

На каждом пляже есть один или сразу несколько флагов. Что они означают, описано в том же разделе. Большинство флагов указывают на безопасность купания в зависимости от погодных условий. Также есть флаги, которые обозначают загрязненность воды, пляжи для серферов и места, отмеченные за чистоту и безопасность наградой ЮНЕСКО.

Кроме данных о пляжном отдыхе, в «Моей поездке» появилась игра «Морское бинго». Пользователи отмечают, что из «обязательной программы» на курорте они уже сделали — например, съели чурчхелу или покатались на банане — и получают звания, которыми можно поделиться в соцсетях или отправить друзьям.

Также в разделе «Моя поездка» доступны все прежние функции: афиша мероприятий на время путешествия, выбор экскурсий, карта с городскими достопримечательностями и ресторанами рядом с отелем.

Чтобы воспользоваться всеми функциями, нужно обновить приложение Путешествий на iOS или Android до последней версии.