Сеть клиник «Будь Здоров» запустила собственное мобильное приложение для пациентов

Сеть клиник «Будь Здоров» (дочерняя компания СПАО «Ингосстрах) запустила собственное мобильное приложение для пациентов. Мобильное приложение «Будь Здоров» объединяет широкий спектр телемедицинских сервисов и услуг. Так, пациентам теперь доступна актуальная информация о клиниках сети и врачах, история личных обращений, медицинская карта и иные документы, включая врачебные назначения, результаты анализов и рекомендации. Об этом CNews сообщили представители «Будь Здоров».

Благодаря новому приложению клиенты смогут проконсультироваться у врачей разных специальностей в онлайн-формате (по видеосвязи или в чате), а также записаться в удобное время или перенести визит, иметь постоянный доступ к своим медицинским данным, оплачивать приемы и контролировать траты в истории платежей.

Войти в приложение можно по установленному ПИН-коду, а сторис с новостями и акциями позволят всегда быть в курсе выгодных предложений.

«Сервисы цифровой медицины помогают обеспечить полный цикл обслуживания в клиниках и повысить лояльность пациентов. В частности, с помощью мобильного приложения мы можем оказывать нашим пациентам в формате онлайн большой комплекс медицинских услуг: запись на прием к врачу, доступ к единой электронной медицинской карте с историей посещений, результатами анализов и рекомендациями врачей, оплата медицинских услуг, телемедицинский модуль. Мы постоянно совершенствуем функционал приложения, чтобы помогать нашим пациентам управлять своим здоровьем, развиваем превентивную медицину, нацеленную на предупреждение заболеваний, предлагая удобные цифровые сервисы для заботы о здоровье», — сказал генеральный директор сети клиник «Будь Здоров» Родион Ступин.

Приложение соответствует принятым стандартам безопасности: все данные хранятся и передаются в зашифрованном виде. Для защиты информации используется комплекс специализированных решений безопасности, аттестованных по требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Функционал мобильного приложения постоянно обновляется и расширяется в соответствии с отзывами и запросами пользователей.

«В ближайшее время в приложении появится ряд новых функций, таких как: вызов врача на дом, запись на анализы и исследования, заказ назначенных лекарств в аптеках-партнерах, оплата услуг ингорублями от «Инго Экосистемы» в рамках программы лояльности «Ингосстрах Бонус». Мы всегда учитываем пожелания и запросы наших пациентов, предлагая востребованные услуги и развивая Digital Health», — сказал директор по информационным технологиям сети клиник «Будь Здоров» Алексей Остроушко.

В настоящий момент на стадии тестирования и валидации медицинскими экспертами находятся следующие сервисы приложения: дистанционная диагностика кожи на базе технологий искусственного интеллекта, удаленный мониторинг состояния здоровья с помощью носимых датчиков с ИИ-аналитикой, онлайн-симптомчекер-сбор и анализ жалоб для дальнейшей записи на прием к нужному медицинскому специалисту.

Все эти технологии и инновации позволяют сделать качественную медицинскую помощь доступной для населения вне зависимости от региона проживания, а также экономить время на посещении клиники при повторных приемах для корректировки и уточнения назначенного курса лечения.

Приложение доступно для Android и iOS.