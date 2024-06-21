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«МТС Travel» выпустит серию гастрономических путеводителей по России

Сервис путешествий «МТС Travel», входящий в цифровую экосистему МТС, запускает серию гастрономических путеводителей по российским городам. Пользователям уже доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Красноярску, а до конца года аналогичные путеводители появятся еще в пяти городах России. Путешественники получают гастрономические гиды в SMS в районах с большим количеством ресторанов.

В онлайн-гидах по локальной гастрономии от «МТС Travel» путешественники найдут разнообразные подборки ресторанов и кафе. Например, места для завтраков, заведения, где можно попробовать блюда из локальных продуктов, бюджетные кафе и бистро. Так, в гастрономической карте по Владивостоку можно найти подборки аутентичных мест с азиатской кухней, в том числе с фастфудом, заведений, где подают морепродукты из аквариума, а также ресторанов с лучшим видом на море. В онлайн-гиде по гастрономии Калининграда выделены рестораны с традиционными кёнигсбергскими блюдами, места с лучшими завтраками и заведения с морепродуктами.

Гастроточки попадают в путеводители «МТС Travel» на основе отзывов гостей и мнения локальных экспертов. С помощью инструментов Big Data и искусственного интеллекта сервис отбирает в открытых источниках заведения со средней оценкой не ниже 4 баллов по 5-балльной шкале. Далее рестораны с высокими оценками верифицируют местные гастроэксперты. По этой методологии в гастропутеводитель по Калининграду вошли более 50 различных гастроточек, а в гид по Владивостоку — более 70.

В путеводителях также собраны рекомендации местных жителей и экспертов по локальной кухне, подобраны отели рядом с ресторанами, представлены афиша гастрономических мероприятий в регионе и советы путешественникам, например, что съедобного можно привезти из поездки.

До конца года «МТС Travel» планирует выпустить цифровые гастрономические гиды по Нижнему Новгороду, Казани, Новосибирску, Мурманску, Екатеринбургу и Петропавловску-Камчатскому в дополнение к гидам по Владивостоку, Калининграду и Красноярску. Города для путеводителей отбирались с учетом популярности у туристов, наличия у региона яркой локальной кухни, присутствия заведений-победителей гастропремий, а также гастромероприятий.

«МТС Travel» уже второй год создает онлайн-путеводители по регионам России, учитывая растущий спрос на путешествия по стране. Гастрономия входит в топ-3 интересов путешественников наряду с локальными достопримечательностями и маршрутами — такую статистику пользования мы наблюдаем в онлайн-гидах. Каждый пятый клик в путеводителях приходится именно на контент про еду. Поэтому мы решили сделать отдельные цифровые гиды про локальные гастрономические точки. Важной особенностью наших гастропутеводителей является сочетание анализа открытых данных о гастроточках и проверки местными экспертами – это позволило нам создать продукт, отвечающий интересам путешественников и заслуживающий доверие», — сказала издатель «МТС Travel» Лидия Страхова.

Абоненты МТС получают гастрономические путеводители «МТС Travel» в SMS. Сообщение со ссылкой на гид приходит путешественникам и местным жителям в зонах, где сосредоточено больше всего гастроточек. Абонентам других операторов гиды доступны по прямым ссылкам (Владивосток, Калининград).

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