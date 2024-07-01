«Рег.ру» поддержит стартапы грантами

Российский хостинг-провайдер и регистратор доменов «Рег.ру» объявил о старте грантовой программы для поддержки российских стартапов. Компании смогут получить доступ к виртуальной инфраструктуре и вычислительным ресурсам на сумму до 500 тыс. руб. для развития своих проектов. Стартапам будут доступны любые облачные решения «Рег.ру»: облачные серверы, высокочастотные серверы, кластеры баз данных, резервное копирование и управление сетями.

Программа ориентирована на стартапы, которые разрабатывают цифровой продукт или сервис и нуждаются в расширении инфраструктуры. Также на получение гранта могут претендовать зрелые компании, которые запускают новый продукт, если ранее они не получали гранты от «Рег.ру». Компания должна быть зарегистрирована как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому принадлежат авторские права на разрабатываемый продукт. Для участия необходимо предоставить концепцию проекта с описанием архитектуры и необходимых сервисов.

Участники программы смогут рассчитывать на экспертную поддержку и консультацию по архитектуре от технических специалистов компании. Они помогут составить оптимальную ИТ-инфраструктуру и осуществить миграцию. Первый этап программы продлится до конца года.

«Стартапам крайне важен доступ к хорошей инфраструктуре, причем гибкой. Пока продукт только нащупывает свой рынок, бывает сложно определить подходящую конфигурацию — каких объемов хватит, сколько модулей понадобится, справится ли проект с наплывом клиентов или тестом новой гипотезы. И, очевидно, на этом чувствительном этапе никак нельзя допустить чтобы ненадежность или небезопасность инфраструктуры стала причиной неуспеха всего начинания. Однако далеко не все стартапы могут позволить себе качественные облачные решения, и мы решили поддерживать такие проекты», — сказал Сергей Рыжков, руководитель направления профессиональных сервисов «Рег.ру».

Облачная платформа «Рег.ру» — масштабируемая отказоустойчивая инфраструктура, предназначенная для запуска услуг и сервисов, разработки и тестирования проектов. Сервис запущен летом 2023 г. и построен с использованием технологий OpenStack и на базе сети ЦОДов, включая собственный дата-центр компании с аптаймом 99,98%.