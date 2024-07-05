Стремительный рост фишинга в рунете удалось переломить

Координационный центр доменов .RU/.РФ проанализировал число обращений компетентных организаций к российским регистраторам по обнаруженным фишинговым доменам в зонах .RU и .РФ за 6 месяцев 2024 г. С начала года было обработано 23 274 обращения, что на 16% выше, чем за январь-июнь 2023 года (19 971 обращение). В то время как годом ранее число обращений по фишингу за 6 месяцев выросло в 4 раза, а по итогам всего 2023 года – в 3,1 раза. Об этом CNews сообщили представители Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Практически все обращения (99%) по фишинговым доменам касались зоны .RU – в зоне .РФ с начала 2024 г. было обнаружено всего 194 фишинговых домена, и она остается наиболее безопасной зоной в Рунете.

По результатам проведенной проверки за 6 месяцев 2024 года в Рунете было заблокировано 22 668 фишинговых доменов (97,4% обращений), что также на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года (19 тыс. 511 доменов).

При этом для использования в фишинговых атаках в 2024 г. мошенники чаще всего имитировали следующие бренды: Сбербанк (4,236 тыс. фишинговых доменов), Avito (4,125 тыс. доменов), Юла (4,018 тыс. доменов), «Альфа Банк» (1,384 твс. домена), Telegram (792 домена), OZON (605 доменов) и СDЕК (455 доменов).

По словам директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьева, существенно снизить рост фишинга удалось благодаря слаженной работе компетентных организаций в рамках проекта «Доменный патруль» и улучшениям автоматизированной системы прекращения делегирования вредоносных доменов.

«В частности, среднее время реагирования снизилось с 21,5 до 16 часов, при этом в первые 12 часов блокируется свыше 61% противоправных доменов. Кроме того, передача части разделегированных имен в стоп-лист существенно ограничила возможности фишеров по созданию доменов-имитаторов, в первую очередь, в финансовой сфере и в секторе электронной коммерции. В результате, фишеры вынуждены переходить в зарубежные доменные зоны», — сказал он.

«Однако для более успешной борьбы с фишингом в Рунете необходимо введение аутентификации администраторов российских доменов через портал «Госуслуги» и систему ЕСИА. Это значительно сократит число одноразовых регистраций и приведет к повышению безопасности российских доменных зон», — сказал Андрей Воробьев.