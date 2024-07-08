Тренды облачного рынка в I полугодии 2024 г. от M1Cloud

Для 2024 г. можно отметить ряд специфических трендов, которые вышли вперед и заняли свое место с уже устоявшимися, такими как: миграция ИТ-инфраструктуры в облака, развитие гибридных облачных сред и мультиоблачных решений, рост спроса на отечественные продукты программного и аппаратного обеспечения, а также на ИТ-сервисы локальных провайдеров, которые в условиях ограничений импорта набирают популярность. О трендах облачного рынка в 2024 г. рассказал Дмитрий Соловьев, технический директор сервис-провайдера M1Cloud.

BaaS

Один из главных трендов 2024 г. – это хранение резервных копий в облаке на стороне сервис-провайдера. Компании обратились к Backup as a Service в стремлении защититься от технических сбоев с необратимыми масштабными последствиями, так как восстановление работы усложняется, если у компании нет актуальных бэкапов.

Сервис-провайдер M1Cloud наблюдает резкий рост запросов на удаленное хранение резервных копий, которое повышает не только уровень сохранности критичных данных и позволяет в кратчайшие сроки восстановить работоспособность организации, но и повышает общий уровень информационной безопасности, так как ИТ-инфраструктура облачного провайдера имеет многоуровневую защиту и построена в катастрофоустойчивом исполнении. Хранение бэкапов в облаке даёт бизнесу и другие преимущества, в том числе снижение капитальных затрат на инфраструктуру, а также опцию отсроченного удаления резервных копий и их доступность в любом месте.

Облачная киберзащита

Повышение внимания к кибер-угрозам и, соответственно, усиление мер информационной защиты, также связаны с первым трендом. Компании стремятся обеспечить максимальную защищенность виртуальной инфраструктуры, поэтому востребованы облачные ИБ-сервисы. Облачные провайдеры предоставляют инструменты мониторинга, защиты от DDoS-атак, мультифакторную аутентификацию, шифрование данных и каналов связи.

Усложнение ИТ-ландшафта

ИТ-инфраструктура компаний усложняется из-за необходимости оптимизации бизнес-процессов и повышения уровня производительности, а также под влиянием внешних факторов. Так, часть инфраструктуры компаний зачастую остается на физическом оборудование в одном или нескольких дата-центрах, могут быть интегрированы несколько частных и публичных облачных сервисов, в частности, для удаленного хранения резервных копий, во многих случаях используется защищенный облачный сегмент для информационных систем персональных данных, некоторые сегменты ИТ-ландшафта могут быть интегрированы с инфраструктурой, построенной на базе российского программного обеспечения и оборудования. Все это требует глубокой экспертизы и полного погружения от ИТ-команды, чтобы синхронизировать и оптимизировать работу инфраструктуры и каждого отдельного сегмента.