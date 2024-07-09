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В Смоленске каждая пятая поездка на самокате экономит до 20%

МТС, цифровая экосистема, проанализировала использование электросамокатов «МТС Юрент» в Смоленской области. В Смоленске каждая пятая поездка позоляет экономить пользователю до 20% с помощью подписки, обеспечивающей скидки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самокаты «МТС Юрент» пока используются в регионе только в Смоленске. В общей сложности, для аренды доступно более 300 моделей Nitebot Max G30 — они удобные, легкие и мягкие за счет надувных колес.

В областной столице каждая пятая поездка происходит с использованием подписки, которая дает бесплатный старт и повышенный кешбэк. В результате экономия составляет порядка 20% от общей стоимости аренды. Всего по количеству поездок в месяц Смоленск обогнал Орел и Белгород, и их число планомерно растет.

Ранее «МТС Юрент» в рамках внутренней стратегии, которая направлена на повышение культуры и безопасности езды объявил о старте «Года безопасного самоката». Она направлена на повышение культуры и безопасности езды на электросамокатах. В частности, сервис по собственной инициативе внедрил так называемые «медленные» зоны в местах с высоким пешеходным трафиком, где самокаты автоматически замедляются.

В рамках программы МТС проводит также «Школу безопасного вождения» для новичков. В День молодежи в Смоленске волонтеры МТС на улице Глинки провели инструктаж для смолян, а потом устроили заезды на самокатах. На «треках» участникам предстояло сдать «змейку», соблюдая правила.

«Мы напомнили участникам о правилах дорожного движения, что на одном самокате нельзя ездить вдвоем или перевозить грузы, в пешеходных зонах нужно снижать скорость до 10-15 км/ч. Запрещена подача звукового сигнала пешеходам и «подрезание» последних. Через МТС ID уже началась блокировка аккаунтов детей в приложении, а для взрослых, которые будут передавать им управление шеринговыми самокатами, штраф повышен до 10 тыс. руб.», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

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