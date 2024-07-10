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«МегаФон» разогнал интернет в крупнейших городах Северной Осетии

Гостям региона и местным жителям стало комфортнее общаться с близкими, делиться миллионами селфи и выкладывать тяжелые видео в Сеть. «МегаФон» установил дополнительную телеком-инфраструктуру в местах растущей нагрузки на сеть во Владикавказе и Беслане. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В столице республики инженеры развернули среднечастотный диапазон на территории всего города. Такое техническое решение эффективно для широкого распространения сигнала как на улице, так и внутри помещений. Кроме того, оператор модернизировал телеком‑объекты в местах сосредоточения крупных предприятий.

В Беслане новая инфраструктура затронула густонаселенные районы и окраину города, что позволило увеличить площадь покрытия сети LTE. Теперь горожане обоих населенных пунктов, пользуются мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с, при таких показателях можно переслать в мессенджерах до 28 фотографий размером 3 МБ за 4 секунды.

«Мы ежедневно следим за нагрузкой на объекты связи, регулярно обновляем действующее оборудование и запускаем новое для сохранения надежности сети на фоне возрастающей абонентской базы и активности использования цифровых сервисов. Особенное внимание уделяем летнему сезону, когда увеличивается туристический поток и среднемесячный объем онлайн‑данных возрастает до 35%», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии-Алании Ацамаз Бесолов.

С начала 2024 г. владикавказцы и бесланцы, а также путешественники, прокачали свыше 13,6 тыс. ТБ информации, что на 34,5% выше прошлогоднего показателя. Для сравнения, если такой объем данных перевести в видео формата Full HD, то его можно смотреть онлайн непрерывно в течение 10,5 века.

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