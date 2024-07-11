«Рег.ру» перенёс в облако данные об ассортименте российских аптек

Российский хостинговый и облачный провайдер, регистратор доменов «Рег.ру» разместил в облаке цифровую инфраструктуру федерального аптечного агрегатора 009.рф. Данные о лекарствах из более чем 30 тыс. аптек в 85 регионах России теперь доступны в облаке «Рег.ру».

На облачной платформе «Рег.ру» размещена инфраструктура федерального агрегатора аптек 009.рф. База данных сервиса содержит товарные наименования лекарственных средств и других аптечных товаров, обновляющихся в режиме реального времени.

Перенос в облачную инфраструктуру сделан для повышения отказоустойчивости и гибкого управления затратами на ИТ. База данных 009.рф со сведениями о лекарствах — это ключевая бизнес-система. Простой в несколько часов может привести к серьёзным материальным и репутационным издержкам. Надёжность облачной платформы и гибкая масштабируемость вычислительных ресурсов в период проведения акций стали ключевыми факторами в выборе ИТ-поставщика.

«Мы выбирали облако от крупного надёжного провайдера, который обеспечит постоянную доступность сервиса. До того использовали выделенные диски, но они не отличались стабильной работой, к тому же у нас были ограничены возможности по быстрому наращиванию мощности. В облаке мы получили кратный прирост производительности и надёжности», — сказал Юрий Вожжов, основатель проекта 009.рф.

В облаке «Рег.ру» запущено более двадцати виртуальных машин, на каждой из которых развернут микросервис для удобного управления независимыми проектами разработки в рамках единой платформы. Отказоустойчивость облака достигается дублированием всех элементов инженерной, ИТ и сетевой инфраструктуры, большим запасом ёмкости, использованием надёжных дисков и серверов.

«Облако лучше всего подходит для сервисов с нестатичной нагрузкой и высокой долей ИТ-разработки, поэтому его часто предпочитают e-commerce, службы доставки и агрегаторы. Это требовательные в плане ресурсов заказчики, и мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить их мощной, гибкой, управляемой облачной средой», — отметил Андрей Фёдоров, менеджер продукта «Облачная платформа Рег.ру».

Облачная платформа «Рег.ру» — масштабируемая отказоустойчивая инфраструктура, предназначенная для запуска услуг и сервисов, разработки и тестирования проектов. Сервис запущен летом 2023 г. и построен с использованием технологий OpenStack и на базе сети ЦОДов, включая собственный дата-центр компании с аптаймом 99,98%.

009.рф — всероссийская аптечная онлайн-справочная, существует с 2010 г. и охватила уже 85 регионов России. Располагает всеми необходимыми сертификатами, которые позволяют ей работать как инфоплощадке и предоставлять услуги поиска наличия лекарств в аптеках, бронирования товаров, оплаты покупок, использования онлайн-кабинетов для конечного потребителя, сотрудников аптечной сети и представителей фармацевтических компаний.