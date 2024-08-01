CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Оформление еще одного разрешения опеки перевели в «цифру»

В Московской области в цифровой формат перевели услугу «Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь для получения разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного не нужно обращаться в МФЦ с пакетом документов. Услуга предоставляется в электронном виде на региональном портале. Более того, для удобства пользователей в онлайн-форму внедрен сервис автозаполнения сведений о подопечном. Опекуну достаточно будет только выбрать нужного ребенка из списка и направить заявку на рассмотрение», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Приемные родители, опекуны или попечители детей не могут по своему усмотрению распоряжаться имуществом подопечного. Для этого им нужно получить разрешение органов опеки.

Подать заявление можно в электронном виде. Услуга доступна на регпортале в разделе «Соцподдержка» – «Усыновление и опека». Оно будет рассмотрено в течение семи рабочих дней.

Если сотрудники опеки убедятся, что действия с имуществом подопечного не повлияют на его интересы, решение о выдаче разрешения поступит в личный кабинет заявителя. В противном случае будет вынесен отказ в предоставлении услуги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

В России разрешили майнинг и оборот криптовалюты, но запретили ее рекламу

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024