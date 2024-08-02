«Делимобиль» за первое полугодие 2024 г. утроил выручку от каршеринга для бизнеса

ПАО «Каршеринг Руссия», оператор каршеринга в России (бренд «Делимобиль»), отмечает трехкратный рост выручки от B2B-направления за первые шесть месяцев 2024 г. по сравнению с первой половиной прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

B2B-направление включает корпоративный каршеринг, т.е. оплату каршеринга для сотрудников, и долгосрочную аренду машин (на месяц и более) компаниями для развития своего бизнеса, на каждый из этих сегментов приходится примерно по половине объема выручки каршеринга для юридических лиц.

«Делимобиль» предоставляет услуги корпоративного каршеринга более чем семи тыс. юридических лиц из различных индустрий, что на 65% больше год к году, а объем проданных минут в этом сегменте вырос в 2,5 раза. Сотрудники компаний получают удобный способ передвижения по фиксированной цене, например, на деловые встречи, в командировках, в аэропорт или обратно. В каршеринге для бизнеса пользователям доступны любые машины в категориях от эконома до бизнеса и грузового. Юридические лица, сотрудничая с Делимобилем, экономят на транспортном налоге, бензине, парковке, страховке и обслуживании. Компании получают широкий выбор машин, персонального менеджера, трекинг поездок и управление лимитами сотрудников, электронную отчетность и документооборот. Машины можно взять в аренду как для поездок по минутному тарифу, так и в долгосрочную аренду для индивидуального использования компанией от месяца. Корпоративный каршеринг пользуется наибольшим спросом в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Количество компаний, которые пользуются услугами долгосрочной аренды машин, относительно прошлого года увеличилось в 2,6 раза. Бизнес получает в свой выделенный парк легковые и грузовые машины Делимобиля, которые выступают заменой или дополнением к авто в собственном парке. Количество персональных машин для компании может варьироваться с учетом задач и сезонности.

Директор департамента корпоративных продаж «Делимобиля» Артем Кузьмичев: «В рамках реализации стратегии роста и диверсификации бизнеса мы активно развиваем новые направления, в том числе B2B-каршеринг, который растет высокими темпами. Используя свой масштаб и экспертизу, «Делимобиль» дает возможность компаниям любой величины оптимизировать расходы, связанные с транспортом. Каршеринг обеспечивает мобильность сотрудников, позволяет арендовать машины под разные задачи на необходимый срок, как легковые, так и грузовые. При этом компании могут существенно сократить расходы при переходе, например, на каршеринг с такси или собственного автопарка, который используется нерегулярно. Мы видим потенциал дальнейшего роста спроса на B2B-каршеринг в регионах России и усиления проникновения в крупных городах – как за счет более низкой стоимости каршеринга по сравнению с другими форматами корпоративного транспорта, так и за счет легких и удобных цифровых решений, которые мы предлагаем – от управления лимитами до документооборота, все происходит онлайн».