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Хостинг-провайдер FirstVDS повысил конверсию сайта в два раза после редизайна

Основной рост конверсии произошел за счет увеличения переходов из поисковых систем, что стало следствием лучшей индексации обновленного сайта в поисковой выдаче. После ребрендинга удалось не только сохранить старый трафик, но и нарастить новый. Об этом CNews сообщили представители FirstVDS.

Хостинг-провайдер FirstVDS более 20 лет предоставляет в аренду виртуальные выделенные серверы (VDS/VPS), которые используются для размещения сайтов, порталов и сервисов, а также для разработки и тестирования.

Визуальный облик компании не обновлялся более семи лет, но сайт периодически наполнялся новыми блоками. В результате элементы сайта стали разрозненными, а его функциональность снизилась, что и стало поводом для редизайна. За создание нового визуала отвечало digital-агентство «Адикт».

Перед экспертами стояла задача по улучшению пользовательского опыта и разработке единой дизайн-системы. Команда провела исследования пользовательского опыта клиентов FirstVDS, проанализировала метрики и тепловые карты. Выявила и исправила ошибки в несогласованности визуальных компонентов, структуре страниц и языке коммуникации, которые непосредственно влияли на конверсию и среднее время, проведенное на сайте.

Разработка проекта заняла шесть месяцев. После релиза и запуска обновленного сайта количество посетителей и просмотров выросло на 15%, а отказы сократились на 10%. Рост конверсий по поставленным бизнес-задачам и показателям вырос до двух раз с момента ребрендинга сайта FirstVDS.

«Со временем на сайте появляются новые разделы, которые снова отличались бы друг от друга, если бы не было единой дизайн-системы. Разработка такого проекта — это долгий процесс с большим количеством взаимодействий и обсуждений. Но в результате мы получили удобный инструмент для масштабирования и теперь в разы быстрее запускаем новые продукты, акции и направления», — сказал Никита Попов, директор по продукту FirstVDS.

«Во время анализа конкурентов мы заметили, что большинство хостинг-провайдеров не обновляли дизайн годами. По существующему заблуждению, компании в этой области не видят в этом необходимости. Но на примере проекта с FirstVDS мы убедились, что единый визуальный язык, удобный интерфейс и технологичный дизайн напрямую влияют на бизнес-показатели любой компании», — отметил Антон Паймышев, руководитель digital-агентства «Адикт».

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