«Яндекс Маркет» открыл предзаказ iPhone 16 – без предоплат и виртуальных сертификатов

На «Яндекс Маркете» покупатели теперь могут оформить предзаказ iPhone 16. Чтобы узнать о появлении смартфонов на маркетплейсе первым, нужно оставить заявку на сайте — вносить оплату или покупать сертификат не потребуется. С помощью предзаказа покупатели своевременно получат подробную информацию о новых моделях и их цене, после чего смогут принять решение о покупке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Модельный ряд и характеристики новой линейки, а также дата официального старта продаж станут известны во время презентации Apple. В этот же день эта информация появится на сайте «Маркета». А еще к заказу станут доступны чехлы, защитные стекла и акссесуары для новых моделей iPhone от Commo — собственного бренда «Яндекса».

Перед тем как оставить заявку на предзаказ, покупателю нужно войти в личный кабинет в приложении или на сайте. В день старта мировых продаж он получит от «Маркета» пуш-уведомление, с помощью которого можно будет перейти на страницу для покупки смартфонов.