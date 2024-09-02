CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Техника
|

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ iPhone 16 – без предоплат и виртуальных сертификатов

На «Яндекс Маркете» покупатели теперь могут оформить предзаказ iPhone 16. Чтобы узнать о появлении смартфонов на маркетплейсе первым, нужно оставить заявку на сайте — вносить оплату или покупать сертификат не потребуется. С помощью предзаказа покупатели своевременно получат подробную информацию о новых моделях и их цене, после чего смогут принять решение о покупке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Модельный ряд и характеристики новой линейки, а также дата официального старта продаж станут известны во время презентации Apple. В этот же день эта информация появится на сайте «Маркета». А еще к заказу станут доступны чехлы, защитные стекла и акссесуары для новых моделей iPhone от Commo — собственного бренда «Яндекса».

Перед тем как оставить заявку на предзаказ, покупателю нужно войти в личный кабинет в приложении или на сайте. В день старта мировых продаж он получит от «Маркета» пуш-уведомление, с помощью которого можно будет перейти на страницу для покупки смартфонов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Создание российского интернета вещей можно использовать для управления БПЛА

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Китайская киберполиция перешла от преследования блогеров к охоте на их читателей

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Показать еще

Наука

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS