«Авито» обеспечит доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль

«Авито» обеспечит льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей. Стоимость доставки заказов в эти регионы составит 1 руб. Льготный период вводится до 2 октября 2024 г.включительно с возможностью продления. Партнерами гуманитарной кампании стали «Почта России», СДЭК, DPD, 5Post и «Халва Экспресс». Россияне также могут отправить помощь в приграничные регионы, предложив товары по символической цене, отмечая объявления хештегом #яПомогаю. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Теперь всем пользователям из Курской и Белгородской областей будет доступна льготная «Авито» Доставка. Стоимость «Авито» Доставки в эти регионы составит 1 руб. для всех заказов. Для получения товара жителям Курской и Белгородской областей необходимо выбрать нужное объявление и оформить заказ с «Авито Доставкой» в пункты выдачи или постаматы любых логистических партнеров «Авито» на территории данных регионов. Когда товар поступит в пункт выдачи или постамат, его должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения заказа в ПВЗ потребуется паспорт и код из приложения, в постамате — только код.

Также все пользователи «Авито» могут поучаствовать в гуманитарной кампании #яПомогаю и отправить необходимые товары жителям Курской и Белгородской областей по символической цене 1-10 руб.

Для этого в свои объявления нужно добавить хэштег #яПомогаю, чтобы предложения автоматически попадали в подборку при поиске; установить стоимость от 1 до 10 руб. на товар; для участия в акции нужно подключить «Авито Доставку». Доставка таких товаров также будет льготной для покупателя, ее стоимость составит 1 руб.; когда покупатель из Курской или Белгородской области оформит заказ через «Авито Доставку», нужно отнести товар в пункт выдачи, отделение или постамат выбранной покупателем логистической службы. Отправка товаров доступна из всех регионов России.

Сейчас на платформе размещено более 3 тыс. объявлений о товарах по символической цене с хэштегом #яПомогаю. Среди них — товары первой необходимости, новые гигиенические принадлежности, взрослая и детская одежда и обувь и др.

Пользователи «Авито», присоединившиеся к акции #яПомогаю, могут получить возмещение бонусами стоимости за размещение и продвижение товаров и комиссии за продажу.

Ранее ключевым партнером гуманитарной кампании «Авито» #яПомогаю стал Российский Красный Крест (РКК), команда и волонтеры гуманитарной организации с 9 августа 2024 г. принимают заявки на получение помощи от пострадавших и могут пользоваться «Авито» Доставкой за 1 руб. Также «Авито» и портал «Госуслуги» запустили совместный сервис, где жителям Курской области стали доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием.